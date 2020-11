’Diego Maradona tuvo grandeza, pero no deportividad’: Peter Shilton

+El exportro se manifestó en las redes sociales y recibió repudio generalizado de sus seguidores



+’¡Sin ese gol no te conocería nadie!’ dijo Paul Gascoigne al exguardameta, durante un programa de televisión



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Ironías de vida. El ex arquero que durante más de 30 años criticó a Diego Maradona por el gol ilícito que debió ser anulado por una mano que el propio astro bautizó como la Mano de Dios se expresó poco después de la muerte del astro argentino con un mensaje que fue repudiado de inmediato.



Peter Shilton, referente y capitán de la selección inglesa durante el Mundial de México 1986, adelantó que saldrá una entrevista suya hablando de aquel histórico partido en el que la Argentina eliminó al combinado británico en el estadio Azteca.



’Diego Maradona had greatness, but no sportsmanship (Diego Maradona tuvo grandeza, pero no deportividad)’, escribió el ex guardameta en su cuenta de Twitter para adelantar un breve análisis que se publicará en las próximas horas.



’Estaré en GMB mañana por la mañana –viernes 27– hablando de las novedades de hoy sobre Maradona, más una entrevista con DailyMailUK. Gracias por los miles de mensajes que he recibido esta tarde’, posteó. Hasta el momento no se ha difundido noticia alguna de dicha charla.



Sin embargo, en apenas minutos, su mensaje se volvió un fenómeno viral con miles de repudios por aprovechar la muerte de Maradona para vender una nota en los medios, con más de un centenar de respuestas.



La cadena británica, ITV football hizo un programa juntó a dos personajes que formaron parte de la vida del Pelusa y fueron testigos de su talento.



Se trató de Paul Gascoigne, quien siempre ha dicho ser admirador del Diez, y el arquero Shilton, víctima de la Mano de Dios.



Sin embargo, con su tradicional tono humorístico, Gascoine le refutó a Shilton:



’Diego es un ícono del futbol, fue un honor compartir cancha con él. Es cierto que todos hablan de ese gol hecho con la mano. Pero Shilty, ¡sin ese gol no te conocería nadie!’, lo que generó la risa de los presentadores.



Shilton nunca perdonó a Maradona el pícaro gol de la Mano de Dios, aunque nada dijo sobre el segundo tanto, llamado el gol del siglo, por la notable improvisación estética en la que desparramó a sus siete rivales hasta llegar a la red.



El ex guardameta no invitó a su partido homenaje al crack argentino al considerarlo ’deshonesto’, lo que envalentonó a Diego cuando brindó una entrevista en Canal Nueve sobre la decisión de su ex colega:



’El dijo que no me invitaba a su partido despedida porque era deshonesto. Encantado, soy Deshonesto Maradona… Ya está. Ya pasó un montón de tiempo. La pelota ya la fue a buscar adentro… ¿De qué estamos hablando?’



La inoportuna crítica de Shilton se dio en un contexto insólito.



Mientras el mundo lamenta y llora la pérdida del mejor jugador de todos los tiempos, el ex arquero remarcó su supuesta falta de ética por lo sucedido en la Copa del Mundo que terminó transformando a la leyenda en mito.



Su vida se apagó.



Pero encendió otra leyenda.



(Con información de los portales infobae.com y lasemana.com)