Diego Maradona y su entrenamiento en casa: el vídeo más viral después de su muerte

La repentina muerte de Diego Maradona a los 60 años hace poco más de dos meses sigue escociendo en el corazón de todos sus seguidores y aún todavía seguimos descubriendo material inédito del argentino que hace que se nos encoja un poco más el corazón. Esta vez, se ha hecho viral un vídeo del ’10’ y su curioso entrenamiento en su casa de Dubai unos meses antes de dejarnos para siempre.



El vídeo viral de Maradona y su entrenamiento en casa

El vídeo fue publicado por el periodista y amigo personal Rashid Ali García, y ahí vemos al astro del fútbol mundial en el gimnasio de su casa, junto a la cinta de corer, haciendo un ejercicio de coordinación con la pelota al ritmo de la música. Parece sencillo, pero él, en vez de devolver la bola con el interior o exterior del pie como el resto de los mortales, lo hace de tacón con un pique de por medio con su personal trainer. El documento, que dura poco más de 40 segundos, es prácticamente hipnótico al ver a Diego disfrutando con lo que más le gustaba, la pelota, como siempre, y con la concentración y exigencia de hacerlo perfecto, como cada vez que saltaba al césped independientemente del partido. ’Buen día, Diez’, escribió Ali García en su cuenta de Twitter, recordando al más grande una vez más, y claro infinitos compartidos...



Y es que aunque ya no esté, Maradona está cada día presente día a día en algún vídeo, foto o meme. Y a medida que pasa el tiempo van apareciendo cada vez más recuerdos por todos lados. Y no es para menos, su vida es un mar de anécdotas, entrevistas y relatos, su trasciende al mundo del fútbol por completo. Futbolista de barrio antes que estrella mundial, su conciencia de clase lo convirtió en un ídolo, no solo en Argentina, sino también en Nápoles, equipo en le que militó entre 1984 y 1991. Los grafitis y retratos con la imagen de El Pelusa inundan las calles de esta ciudad pobre del Sur de Italia que, en los ochenta y gracias a Maradona, discutió la hegemonía de los poderosos representando mucho más que a un equipo, sino la victoria del trabajador frente al poderoso. Un icono con leyenda infinita...