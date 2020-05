Diez de cada 25 sepelios son por coronavirus en Acapulco: alcaldesa

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 23 de mayo de 2020.- La presidenta municipal Adela Román Ocampo dijo que de 25 personas que se sepultan a diario, 10 son por Covid 19, aunque recalcó que esto lo confirmará un certificado médico de defunción.



’Nos confirmarán en un certificado médico de defunción y del Registro Civil, pedí a (la Dirección de) Panteones que recorran todos los panteones del municipio y que informen también las oficialías para tener el número real de lo que estamos haciendo’, expresó.



En entrevista en la Unidad Deportiva Jorge Campos de la colonia Renacimiento, después de entregar semillas mejoradas del programa de subsidio 2020, Román Ocampo lamentó que todavía haya personas en Acapulco que se nieguen a acatar las disposiciones de no salir de sus casas o cerrar los negocios no esenciales.



Indicó que entiende la enorme necesidad que hay y la crisis que se atraviesa, pero insistió que los ciudadanos deben de ponerlo en una balanza, o su vida o la economía. ’Tomen en serio que el Covid 19 existe y mata, existe y contagia y por cada contagiado hay 10 más y algunos podrán salvar la vida y otros no.



Haz que entienda mucha gente y tome esa conciencia, no es fácil’, reiteró. Sostuvo que su gobierno hace todo lo que está en sus manos, mediante los dispositivos, el perifoneo, la colocación de comedores comunitarios, el reparto de insumos y la sanitización en lugares concurridos, pero las personas siguen retando a las autoridades.



Explicó que en el mercado, se sigue insistiendo en la reducción de movilidad y las medidas preventivas, pero ’lamentablemente no toda la gente te acata las disposiciones’; incluso, dijo que el jueves en Puerto Marqués hubo ’un torneo’ por lo cual efectivos de seguridad acudieron a disuadir a las 100 personas que ahí estaban.



Además señaló que personas con estudios y niveles académicos de licenciatura, han promovido amparos, por el programa emergente de Hoy No Circula, aún cuando tiene el objetivo de cuidar la salud y evitar más movilidad, contagios y muertes.



Explicó que tiene una propuesta como en Medellín, Colombia, para reducir la movilidad, ’estamos viendo la posibilidad de hacer lo que hicieron en Medellín, hablar con algunas instituciones con los bancos, de la letra A a la letra D recibe tal día y que la gente salga a realizar compras y salga a hacer lo que tenga que hacer, para que no haya tanta gente en la calle, tenemos más de un millón de habitantes y no es fácil porque la gente se revela a la autoridad’.





Fuente: Quadratín