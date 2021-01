DIF de Texcoco entrega más de 200 tarjeta de Salud Integral

Texcoco, Méx., a 25 de enero del 2021.- Más de 200 familias han recibido la tarjeta de Salud Integral, programa dirigido a familias que no cuentan con seguridad social ni la capacidad económica para atenderse en un hospital privado.



Magdalena Moreno, directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Texcoco, informó que este programa impulsado por la presidenta municipal Sandra Luz Falcón Venegas, comenzó a cumplir su objetivo que es llevar salud integral a familias que así lo requieran.



Explicó que este programa, permitió de inicio la entrega de 200 tarjetas, cuyos beneficiarios y tres integrantes de su familia que ellos determinen, tendrán acceso a la clínica del DIF municipal, en donde se atención médica integral, consulta de medicina general, consulta dental y limpiezas dentales con ultrasonido, estudios de laboratorio, medicamentos del cuadro básico, exámenes de la vista y entrega de lentes.



Explicó que la clínica a cargo del Doctor Francisco Arenas Herrera, comenzó sus actividades con médicos especialistas y personal capacitado para la atención en medicina familiar, así como medicamentos gratuitos que serán entregados de acuerdo con las recetas médicas.



Agregó que, debido a la pandemia, la entrega de tarjetas se está realizando directamente en el domicilio de los beneficiarios, con la finalidad de que no salgan a la calle y que se hagan aglomeraciones para recogerla, por lo que pidió a quienes no han recibido su tarjeta, que esperen, ya que si resultaron beneficiados la recibirán en su domicilio.



La presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, tras un recorrido de supervisión por las instalaciones, puso en operación la clínica, para beneficio de las familias texcocanas.