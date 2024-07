DIF Neza abre inscripciones en sus instancias infantiles

Con el objetivo de ofrecer a los padres y madres de familia opciones educativas de calidad y seguras para sus hijas e hijos a costos accesibles, la directora general del SMDIF Nezahualcóyotl, Claudia Mónica Pérez, anunció que las inscripciones para el ciclo escolar 2024-2025 de los 9 jardines de niños y 8 estancias infantiles, pertenecientes a dicha instancia gubernamental, darán inicio el próximo 29 de julio y concluirán el 23 de agosto.



La funcionaria detalló que los 17 centros educativos asistenciales del DIF Neza cuentan con personal calificado y certificado, lo que garantiza que los menores de edad reciban el conocimiento a través de prácticas y métodos de enseñanza adecuados a los programas educativos certificados por la SEP, además de destacar su calidez al contar con personal capacitado en crianza respetuosa.



Claudia Mónica precisó que la inscripción tiene un costo de 450 pesos para ambos niveles y una cuota de recuperación mensual de 650 pesos para las estancias infantiles y de 600 para los jardines de niños, aportaciones que permiten que los centros cuenten con personal profesional y capacitado, garantizando así el aprendizaje y cuidado de los infantes.



Sostuvo que en apoyo a la economía familiar y con la finalidad de sumar al sano desarrollo, todos los infantes inscritos en las estancias infantiles reciben dos alimentos calientes y una colación, mientras que en los jardines de niños reciben desayunos fríos, contribuyendo a su buena alimentación y crecimiento integral.



Indicó que los padres y madres que deseen inscribir a sus hijas e hijos en los centros educativos asistenciales del DIF Neza deberán acudir a la estancia o jardín de niños más cercano a su domicilio, o bien al de su preferencia, de lunes a viernes en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde a fin de realizar el proceso correspondiente.



Puntualizó que, para la inscripción al preescolar, es necesario acudir con la siguiente documentación:



1. Tres copias del acta de nacimiento del menor.

2. Tres copias del CURP actualizado del menor.

3. Tres copias del CURP actualizado de la madre, padre o tutor.

4. Tres copias de la cartilla de vacunación mostrando datos del menor.

5. Tres copias del INE de la madre, padre o tutor, amplificada al 200%.

6. Tres copias del comprobante de domicilio actual (no mayor a tres meses).

7. Cuatro fotografías del menor de edad y dos de la madre, padre, tutor o responsables de recoger al menor.

8. Certificado médico integral expedido por el DIF.

9. Constancia de no adeudo del ciclo escolar anterior en caso de haber estado inscrito en el DIF.

10. Boucher original y dos copias de inscripción y cuota mensual (no depositar hasta recibir ficha de inscripción).

11. Las personas autorizadas para recoger al menor deberán presentar dos copias del INE, CURP actualizado y dos fotografías tamaño infantil.



Señaló que, para el registro en las estancias infantiles, será necesario proporcionar adicionalmente un certificado médico integral expedido por el DIF con estudios clínicos para estancia infantil y facilitar datos de tres familiares (nombre completo, dirección y teléfono) que puedan ser localizados en caso de emergencia.



Por último, la directora general del DIF Nezahualcóyotl, Claudia Mónica Pérez, invitó a los padres de familia y a la población en general a acercarse y conocer los centros educativos del DIF, que durante los últimos meses han tenido mejoras en su infraestructura e instalaciones, destacando que, durante años, se han distinguido por su calidad y calidez.



JARDINES DE NIÑOS:



• Jardín de niños Benito Juárez, calle Oriente 8 esquina Sur 1, colonia Reforma.

• Jardín de niños Francisco González Bocanegra, calle Aviación Civil S/N, colonia Vicente Villada.

• Jardín de niños Dr. Jorge Jiménez Cantú, calle Sergio, esquina con calle Luis, colonia Pavón.

• Jardín de niños Ignacio López Rayón, calle Higinio Guerra, esquina Aureliano Ramos, colonia El Sol.

• Jardín de niños Belisario Domínguez, calle 11 número 142, colonia Nezahualcóyotl.

• Jardín de niños Justo Sierra, calle José del Pilar #62, colonia Juárez Pantitlán.

• Jardín de niños Bertha Von Glumer, calle Virgen de la Paz y Virgen del Carmen, colonia Virgencitas.

• Jardín de niños José Vasconcelos, Hacienda de Solís esquina Hacienda la Noria, colonia Impulsora Avícola.

• Jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz, calle Oriente 33 esquina Norte 1, colonia Reforma.



ESTANCIAS INFANTILES:



• Estancia Infantil ’Reforma’, calle Oriente 5 esquina Loma Bonita, colonia Reforma.

• Estancia Infantil ’Nueva Santa Martha’, calle esquina Allende, colonia Nueva Santa Martha.

• Estancia Infantil ’Niños Héroes’, calle Higinio Guerra esquina Aureliano Ramos, colonia El Sol.

• Estancia Infantil ’Lucía Sáenz de Baranda’, calle Malinche S/N esquina Aviación Civil, colonia Vicente Villada.

• Estancia Infantil ’Margarita González de Del Mazo’, calle Lago Cupatitzio, colonia Ciudad Lago.

• Estancia Infantil ’Cristina Pacheco’, calle Chihuahua 31, colonia Jardines de Guadalupe.

• Estancia Infantil ’Carmen Maza de Del Mazo’, calle Valle de Yang-Tse esquina Valle de Santiago, colonia Valle de Aragón 1ra Sección.