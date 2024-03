TOLUCA, Estado de México.- Con el fin de hacer valer del derecho de las mujeres mexiquenses a una vida libre de violencia, personas servidoras públicas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México asistieron a un taller de capacitación en materia de acceso a refugios, por parte de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres).



En este taller se hizo énfasis en la importancia de conocer el mecanismo y requisitos de acceso de mujeres violentadas a los refugios, a fin de proteger la vida de las mujeres que están en riesgo violencia extrema, así como de sus hijos e hijas, con el fin de lograr una reestructuración familiar que les permita un nuevo proyecto de vida.



Al respecto, se informó que la Secretaría de las Mujeres cuenta con nueve refugios en la entidad mexiquense y dos casas de transición, con los mismos servicios, pero con objetivos particulares, dependiendo de la situación y necesidades de mujeres que han sufrido violencia.



En cada Refugio las usuarias pueden permanecer tres meses, con la oportunidad de sumar tres meses más, dependiendo la situación, además este espacio brinda una habitación individual para la mujer y sus hijos e hijas, baño, regadera, alimentación, vestido, servicio médico, jurídico, psicológico, trabajo social, y para protección de las víctimas no se permite la comunicación al exterior.



La Casa de Transición son a puerta abierta, con los mismos servicios que el Refugio, pero se atiende a mujeres que no cuentan con una red de apoyo estable y no tienen a dónde ir. En este espacio se busca la consolidación de la parte económica para que puedan trabajar y la estancia es hasta por seis meses.



Se puntualizó la importancia de saber en qué casos es factible el ingreso de mujeres a los Refugios y Casas de Transición, por ello se explicó que en la Línea sin Violencia 800 10 84 053 de la Secretaría de las Mujeres, se identifica el tipo de llamada y el nivel de riesgo.



Además, se indicó que se proporciona asesoría psicológica y jurídica, dependiendo de lo que requiera la persona usuaria; se hace vinculación con los propios servicios de la Secretaría, como los Centros Naranja de Atención, brigadas de seguimiento, la Unidad Especializada de Atención a Casos de Hostigamiento Sexual y Laboral; así como con otras dependencias del Gobierno estatal.



A esta capacitación asistió personal adscrito a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Coordinación de Atención a Adultos Mayores; Servicios Jurídico Asistenciales y Unidad de Género; Secretaría Técnica; y Atención Ciudadana.