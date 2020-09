Difícil futuro económico

Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico federal para el próximo año, es decir cómo propone el Poder Ejecutivo la forma en que se allegará de recursos el gobierno federal, a través de impuestos y cargos por servicios públicos, y la forma cómo que se distribuiría socialmente.

A pesar de la crisis económica causada por la pandemia por coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anticipado que por el momento no habrá nuevos impuestos, solamente se actualizarán los ya existentes, es decir, que la ciudadanía no debería preocuparse por tener que pagar nuevos cargos fiscales, pero con lo actualmente vigente ¿será suficiente?-

Según lo anticipado por los especialistas, el paquete económico 2021 considera como parte medular un plan de infraestructura, coordinado con el sector privado, donde se pretende privilegiar la participación de inversionistas privados, en especial en el sector energético y en el de comunicaciones, cuyo plan que deberá difundirse durante la primera quincena de este mes.

En concreto la propuesta de Hacienda para 2021 prevé ingresos tributarios y petroleros por cinco mil 539 billones de pesos (bdp), un decrecimiento real anual de 0.5% en comparación a los previstos al cierre del año, que ascenderían a cinco mil 381 bdp ingresos, para proyectar un crecimiento económico en 2021 de entre 3.6% y 5.6%, con un crecimiento puntual de 4.6%.

Además, para el cierre del presente año se prevé que la economía registre una caída de entre 10% y -7.0%, con un índice puntual de -8.0%, aunque otros cálculos resultan más pesimistas, como el del Banco de México, de entre -8.8% y -12.8%; del Banco Mundial de -7.5%; del Fondo Monetario Internacional de -10.5% y de la OCDE, de entre -7.4% y -8.6%.

Según los precriterios oficiales, la estimación de finanzas públicas para el próximo año consideraba un crecimiento económico puntual de 2.5% real, un tipo de cambio promedio de 21.3 pesos por dólar, una tasa de interés nominal promedio de 5.8% para Cetes a 28 días, un precio promedio del barril de petróleo de 30 dólares, y una plataforma de producción de petróleo promedio de dos mil 27 millones de barriles diarios.

Con lo anterior y concediendo la visión optimista del crecimiento máximo de hasta 5.6%, de todas forma será menor a la caída prevista para el presente año, pero de suceder algún imprevisto todo lo planeado resultará inútil y no deberían descartarse nuevos ajustes presupuestarios, con lo cual quedarían atrás las austeridades republicana y franciscana para llegar a una más raquítica aún donde las repercusiones finales serán para el pueblo.