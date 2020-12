Difícil que Delgado recupere Morena Hidalgo de las manos de Simón

El presidente nacional de Morena Mario Delgado Carrillo, no tiene una labor fácil para poner orden en Morena Hidalgo, pues llega a una plaza fracturada y que carga con el peso de la derrota los comicios celebrados en 2018, lo que ha causado inconformidades a lo largo de la entidad.



Y es que si bien electoralmente Hidalgo no es una plaza que importe mucho dado el número de sufragios que aportan al país y máxime que su ’carta de presentación’ es la de haber sido aplastados los comicios anteriores, es un foco rojo para el obradorismo que urge atenderse, so pena de que la inconformidad crezca a lo largo del país.



Y es que en este momento, Morena es más tricolor que guinda y no se le ve por dónde tenga una ruta de salida.

La operación zanahoria



La operación fractura de Simón Vargas mediante alianzas inconfesables con grupos morenistas le ha traído grandes dividendos a su partido que también explican el fracaso electoral del que fueron sujetos los guindas en comicios anteriores.



Porque los morenos ya no se pueden permitir seguir siendo “chamaqueados” y si no han aprendido la lección, en Hidalgo puede no llegar la transición tan anhelada.



El primero en recibir una dura enseñanza fue Julio Menchaca, quien en su momento era la opción “A” para una sucesión tersa, es decir, apoyado tanto por morenistas como por el propio Simón para ser el abanderado en 2022. Obedeció cuando le pidieron que nadara “de a muertito”, pero se le olvidó nadar siquiera, al grado que le infiltraron un colaborador a su primer círculo que después, incluso, descaradamente llamó a no votar por Morena así sólo tuviera una convocatoria de 6 fulanos. Si no recompone el senador, su peso político terminará por desaparecer mucho antes de que salga la convocatoria.



Otro grupo que escuchó el canto de las sirenas y terminó siendo chamaqueado fue el de Arturo Herrera. Pactando Simón con ellos, les entregó el Concejo de Pachuca. Es más, dejó ver su influencia cuando sin encuesta ni mérito alguno, también palomeó a Pablo Vargas para contender en Pachuca. Simón sabía que era el más débil de los precandidatos -incluso capaz de perder 26 puntos de ventaja- y ayudándose de la soberbia del grupo, que ya se sentía en 4to piso dos años antes de los comicios, ´dio un adelanto de lo que sería la sucesión gubernamental si se vuelve a improvisar a un perfil.



Otros grupos morenistas operan para el tricolor, recibiendo dádivas o incluso, en el mejor de los casos, “convencidos” de que es mejor aliarse a SEGOBH que a los impresentables del Grupo Universidad.



La operación exterminio



Un grupo que estas elecciones se desdibujó completamente fue el Grupo Universidad. Quienes en su momento tuvieran mano para designar candidatos, llevándose incluso 8 de 17 candidaturas a diputación local, una senaduría -arrebatada a Irma Eugenia Hernández- y por lo menos 2 diputaciones federales.



Hoy el líder del grupo está en la cárcel, en parte por su incuestionable corrupción y en parte por la alianza de Simón con el Grupo Herrera. Como candidatos, apenas una docena de ellos llegaron a las boletas (de 84) y la gran mayoría perdió, ganando solamente una de ellas. El propio hermano del líder del GU se comió este fin de semana una derrota en tribunales y prácticamente están perdidos. Unos cuantos regidores y todavía menos consejeros estatales no le quitarán el sueño a nadie cuando el último tercio de 2021, pierdan su fuerza legislativa.



Su periódico y principal vocero (El Independiente de Hidalgo) también acaba de ser cerrado y sus alfiles están más pendientes de no pisar la cárcel que de aspirar a cargos públicos, ya no se diga de elección popular. Están en una posición donde negocian o mueren.



ATIZOS



Luchas intestinas



Más difícil no podría ser para Mario Delgado. Si sigue las órdenes de López Obrador (que se cuestionan por el tipo de personaje que es) y no negocia con Simón, solamente le quedará unir a grupos pequeños con influencia regional en Morena. El problema es que son tantos como intereses hay en el partido, aunque la ventaja, es que se van a tener que someter, pues prácticamente ninguno tiene músculo qué presumir y menos a nivel estatal.



Lisset Marcelino y Simey Olvera prácticamente están descartadas como dirigentes estatales si Delgado designa un perfil, por lo que “lo que queda” es Abraham Mendoza -con la desventaja de que deberá renunciar al cargo que le da presencia si aspira a otra cosa- y un creciente Ramón Amieva que si bien logró un poder regional, le falta mucho para aspirar a ser un candidato de peso, porque aquí tendrá que ganar y no llegar como suplente -como en su momento le sucedió con Mancera-.



Él sueño de la sucesión gubernamental se desdibuja, pero afortunadamente, si se unen las bases morenistas, aún tienen esperanza. Deben recordar que más que un perfil -a menos que sea un impresentable, un cooptado por Simón o uno que pierda 26 puntos de ventaja- lo único que necesitan es a alguien congruente y que la gente identifique con AMLO, además de ser capaz de construir alianzas y acuerdos. Parece sencillo, pero no existen tantos personajes capaces de lograr algo así como se cree.