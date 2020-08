Difunde AMLO video de NAIM Texcoco inundado; tendría mantenimiento millonario

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer un video en donde se muestra que la zona del Lago de Texcoco, en donde se construiría el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), se ve afectado por problemas de hundimiento .



seguró de que se salvaron hacer un pago millonario mensual por mantenimiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), el cual se ubicaba en una de las zonas donde cada año se hunde medio metro.



’Miren de lo que nos salvamos. Son vasos reguladores, ¿cuánto teníamos que estar invirtiendo?, sólo el puro mantenimiento porque se hunde medio metro por año, no es el lago, escogieron el peor terreno’, expresó desde el salón Tesorería.



Dijo que la terminal dos del aeropuerto internacional de la ciudad de México también presenta problemas por la inestabilidad del suelo.



’El aeropuerto nuevo que se construyó cuando Fox, la terminal dos, tiene problemas de hundimiento, vamos a tener que invertir para estabilizar las estructuras por problemas de hundimiento’, comentó.



Indicó que en la zona se presentan hundimientos porque ahí confluyen nueve ríos, ’escogieron el peor lugar.’



La construcción de ese aeropuerto fue cancelada luego de que se realizara una consulta ciudadana entre el 25 y 28 de octubre de 2018, antes de que López Obrador asumiera el cargo como presidente de México.



Con esto, ganó la opción de realizar dos pistas en la base militar de Santa Lucía y reacondicionar los actuales aeropuertos de Ciudad de México y el de Toluca.



El Grupo Aeroportuario de Ciudad de México (GACM) informó que se había construido allí parte del edificio terminal y la torre de control hasta el 31 de diciembre de 2018.



También se realizó la cimentación de las tres pistas, que incluía la primera etapa de su funcionamiento y se construyó el muro que rodea el proyecto al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



De acuerdo con el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el plan registra un avance del 31.8 por ciento, lo que representó un gasto de 100 mil millones de pesos o unos 5 mil millones de dólares.



Javier Jiménez Espriu, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, afirmó en 2018 que el avance de la construcción del NAIM era de 20 por ciento con un gasto de inversión 60 mil millones de pesos, es decir poco más de 3 mil millones de dólares.Noemi Gutiérrez | REPORTE ÍNDIGO