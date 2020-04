Difunden oración contra el Covid-19 en catedral

Piden orar



Ciudad de México.18 marzo 2020.-Las manecillas del reloj de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México marcan las 12:15 horas y el inmueble religioso luce vacío. La mayoría de los turistas y feligreses que acuden a ella usan cubrebocas para evitar ser contagiados por el coronavirus. Desde menores hasta personas de la tercera edad... hay temor.



Es la misa del mediodía y al oficiar el servicio el sacerdote, siguiendo el rito canónico, dice: "La paz del Señor esté siempre con nosotros. Demos fraternalmente la paz"; sin embargo, antes había advertido que debido a la pandemia del coronavirus por esta ocasión el saludo de paz puede ser dado inclinando el cuerpo y en la comunión se le entregaría la hostia en las manos y no en la boca, como ocurre regularmente.



Todos siguen la orden del religioso. Dentro del recinto, construido en el siglo XVI, en el altar dedicado al Cristo de la Salud, una pantalla de video difunde una oración que se ha escrito para frenar el Covid-19.



"Padre nuestro, con confianza te pedimos que el Covid-19 no haga más daño y que pueda controlarse pronto esta epidemia y que devuelvas pronto la salud a los afectados y la paz a los lugares a donde ha llegado.



"Acoge a las personas que han fallecido por esta enfermedad, conforta a sus familias. Sostén y protege al personal sanitario que la combate, e inspira y bendice a los que trabajan para controlarla.



"Señor Jesús, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, nos sentimos desvalidos en esta situación de emergencia sanitaria internacional, pero confiamos en ti, danos tu paz y la salud.



"Madre María de Guadalupe, protégenos y sigue cuidándonos y conduciéndonos con tu amor a tu hijo Jesús. Amén".



Pero, además, a través de la pantalla se emiten diversos consejos de higiene ante la pandemia:



"Mantener la calma, no propagar rumores, no difundir noticias falsas, informarse a través de fuentes oficiales. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en cualquier sitio".



Además, acudir al médico en caso de fiebre arriba de 38 grados, dolor de cabeza, dolor de garganta, y escurrimiento nasal. Uno de los guías de turistas, quien apoya su brazo derecho en una de las puertas de madera del edificio religioso, comenta que pocas veces había visto así de vacía la Catedral Metropolitana.



"La verdad es que casi nunca he visto así de vacía la Catedral y es por el coronavirus. La gente tiene miedo de estar en lugares donde hay muchas personas. Y esto se ve aquí. Por ejemplo, este día llegué aquí a las 10:00 y sólo me han contratado un par de turistas, cuando en un día regularmente ya hemos sido contratados por varios grupos de turistas.



"Esperamos que esto acabe pronto, porque sí nos está afectado en el bolsillo", agrega esperanzado. La poca gente reza, algunos lo hacen leyendo frases en una pantalla, para superar pronto la epidemia.

« El Universal »