Difusión masiva ante incumplimientos del gobernador

Después de haberse realizado una marcha de más de 25 mil habitantes en la ciudad de Toluca y al no haber respuesta a las peticiones principalmente del campo, nuevamente se realizó una difusión masiva en Ecatepec, Zumpango, Tonanitla etc. Denunciando ante la opinión pública qué Alfredo Del Mazo Maza no atiende las necesidades de Miles de Mexiquenses.



Ecatepec, Zumpango, Tonanitla, Nextlalpan, Ecatepec, exigimos al gobernador del estado Alfredo Del Mazo cumpla a las colonias y campesinos con fertilizantes en esta temporada de desarrollo de sus siembras.



El campesinado parecerá hambruna al igual repercutirá en el estado de México a falta de alimentos indispensables como es el maíz etc.