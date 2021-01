’Dijeron primero los pobres y no se ha cumplido; nosotros vamos a hacerlo valer’, dice Evodio en La Montaña

"Aquí tenemos que hacer valer lo que hoy nos han quedado a deber, dijeron primero los pobres y ha sido una mentira del partido en el gobierno (MORENA), criticó el abanderado del PRD, Evodio Velázquez Aguirre, durante su cierre regional de precampaña a la gubernatura en la Montaña de Guerrero.



El precandidato del sol azteca arremetió en su discurso y dijo que "hoy no hay apoyo suficiente para los campesinos, hoy ningunearon el fertilizante; dónde están primero los pobres si les quitaron a las madres el programa próspera y las estancias infantiles, recortaron el 50 por ciento al área de asuntos indígenas en el gobierno federal, no hay atención de salud para las comunidades más necesitadas, no hay atención para la gente que no sólo se muere por la pandemia, la gente se está muriendo por falta de medicamentos, esa es la realidad cruda que estamos viviendo."



Añadió que en Guerrero no hay ningún proyecto importante que se está desarrollando "qué carretera, qué camino, qué puentes, qué obras de alto impacto está haciendo el gobierno de Morena para los guerrerenses, a los guerrerenses Morena solo los ocupó para darles el voto y engañarles porque no hay aquí el Tren Maya, no hay aquí una obra como el aeropuerto de Santa Lucía, no hay una refinería de Dos Bocas; nos quitaron programas de seguridad alimentaria, no hay apoyo de nada porque todo era corrupción."



Velázquez Aguirre puntualizó que por eso hoy el pueblo de Guerrero está padeciendo y pidió a los perredistas "levantarse y construir cómo lo sabemos hacer, tomando las calles con buena vibra y apoyar a su candidato para que sea la Montaña un lugar más digno para vivir y hagamos que esta tierra vuelva a ser próspera."



Como parte de su propuesta Evodio Velázquez expuso los programas que piensa implementar siendo gobernador del estado, como el de Campo al 100, que incluye la entrega de fertilizante gratuito; Próspera para las madres solteras, primer empleo para los jóvenes, uniformes y útiles escolares gratuitos y becas estudiantiles.



Al evento acudieron las diputadas Perla Martínez y Fabiola Dircio; el exdiputado Felipe Ortiz Montealegre y los expresidentes de Alpuyeca, Huamuxtitlán y Tlapa, Ociel González Almazán, Juan Carlos García y Martín Benítez; los secretarios del PRD Eleazar Oropeza, Pánfilo Sánchez, Félix Moreno y Marco Organiz; así como líderes de Olinalá, Copanatoyac, Malinaltepec, Alpuyeca, Cualác, Xochihuehutlan, Cochoapa el Grande, Xalpatlahuac.