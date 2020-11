’DIME CON QUIÉN ANDAS Y TE DIRÉ QUIÉN ERES’

Don Miguel Hidalgo Y Costilla, así como don José María Morelos Y Pavón, se quedan sin musa; ahora Sor Juana Inés De La Cruz, pasa a decorar al billete de 100 pesos, otorgando jubilación al Rey Poeta, Nezahualcóyotl, tras diez años de andar de mano en mano.



A don Miguel Hidalgo, le duró poquito el gusto de andar en el biyuyo, dentro de la serie de billetes conmemorativos a la independencia de México, ahora, se presume que, en el bajo mundo del mercado negro de los coleccionistas, un billetito con su figura, vale hasta mil quinientos pesitos, cosa de averiguar si es verdad o no.



Por lo pronto, la clásica ’mordida’, ya no será de ’una sorjuanita’, en el entendido de que los moches conserven su valor. Es decir, el fino ’arreglo’ pa salir pronto de un apuro, o sea, ’pal chesco’; ahora será ’un Miguelín’, ’una costilla’, ’un Chema y compañía’, o quién sabe qué modismo se inventará entre el léxico coloquial mexicano, que para riqueza lingüística, ’se pinta solo’.



En caso de que los clásicos ’chescos’ sigan pidiéndose con ’una sorjuanita’, al cliente le saldrá ’vara’ el asunto, pues únicamente desembolsará la módica cantidad de cien pesitos y el acreedor, tendrá que ’talonear’ más para completar la tarifa que deba reportar a su ’cantón’, o a donde sea que deba hacerlo, si fuese el caso.



Tal vez entre moches y mochados, las finanzas no cuadren y sea esto, cusa de discusión para llegar a un ’arreglo’, que la presunta verdad, según las malas lenguas de la corrupción en ’pequeño’, los ’brincos’ en los Verificentros ya sobrepasaban a las sorjuanitas y oscilan entre los 350 y hasta 400 ’varos’, por citar un ejemplo. Total, que en cuanto a papel moneda se refiere, la ’manoseada’ seguirá siendo la décima musa, quien ahora aparecerá en los billetes de a cien pesos.

Parafraseando a Mario Moreno ’Cantinflas’, vaya que la doñita tiene experiencia en esto de las finanzas y los papeles, pues ya desde 1978, Sor Juana aparecía en los billetes de mil pesos, junto a sus contemporáneos (entre los años 1977 y 1981), los ilustres José María Morelos Y Pavón, y el Benemérito de las américas, Benito Juárez, que circularon en los billetes de 20 pesos (los de color rojo carmín) y de 50 pesos (de color azul). Caballeros que hoy día aparecen, don Benito en los billetes de 20 pesos y don José María en los billetes de 200 acompañado del Padre de la Patria.



Desde el año pasado, se murmuraba que, tras 41 años de uso, finalmente se jubilaría doña Inés, sin embargo, quién sabe por qué, en Banxico le dijeron que siempre no, que mejor se va a descansar el ’lobo hambriento’, pero ella se queda. Ojalá que la razón no sea la que circula en ’las benditas redes’, esa que asegura será incluso motivo de disgusto, ’dizque por empoderamiento y representatividad femenina’; ya que de ser tal, podría considerarse que ’bajarla’ a los billetes de 100 pesos, significaría una especie de degradación, discriminación por ser mujer, santo y seña de que a las mujeres se nos valora menos que a los hombres. Pero mejor ya no le sigo, capaz que les doy ideas a quienes militan en el feminismo radical que, ’Dios guarde l’hora’ y se les ocurra hacer pleito por esta decisión del Banco de México.



Por cierto, so pena de pasar como ignorante, reconozco que ignoro quién y desde cuándo se le bautizó a Sor Juana como ’la décima musa’, hasta donde me quedé, se debe a una lista de las hijas de Zeus con Mnemosine, concebidas en nueve noches y cada una con un don, a saber: Calíope musa de la poesía épica, Clío musa de la historia, Erato musa de la poesía lírica, Euterpe musa de la música (flauta), Melpómene musa de la tragedia, Polimnia musa de los himnos, Talía musa de la comedia, Terpsícore musa de la danza y Urania musa de la astronomía. Por lo que, debido al esplendor de sus letras, Juana Inés de Asbaje y Ramírez Santillana, fue colocada en la lista y declarada la décima musa.



Sin embargo, hablando de feminismo, un artículo de Graciela Barabino, publicado en la revista Razón y Palabra, refiere que ’Sor Juana no fue la primera poetisa que recibió el título de ’décima musa’ porque ya los griegos –a decir de Platón- habían coronado la frente de Safo de Lesbos con el lauro ‘Musa Décima’’. Hoy día, la referencia común de Safo es la del lesbianismo, primero por el gentilicio de Lesbos y en segundo lugar por el enamoramiento constante hacia sus alumnas, recordemos que la homosexualidad en los griegos fue permitida tanto para hombres como para mujeres. Algo que no sucedió para Sor Juana y Lisi, como la poeta solía llamar a su amor platónico.



Safo y Sor Juana, tienen en común ser mujeres adelantadas a su época, la oriunda de Lesbos creó la primera universidad, donde educó a su hija y de donde surgieron sus romances. En tanto la mexicana, dedicó sus letras al empoderamiento de las mujeres en el ámbito sexual y defendió el derecho a la educación académica de las mujeres. A la vez, las dos fueron silenciadas por la misma institución: la iglesia católica, de Safo mandaron a quemar toda su obra en la biblioteca de Alejandría y con Sor Juana, lograron que dejara de escribir y se declarase a sí misma como ’yo, la peor de todas’.



Sería bueno preguntarse si para lo que al feminismo corresponde, ¿ser la ilustración de un billete, otorga justicia a tan magnífico legado de ser mujer? Lo pregunto por aquello de ’órale jefe, ahí le va una sorjuanita pal chesco’.