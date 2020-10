Dinero a partidos políticos

Con el reparto de apoyos económicos para todos los partidos políticos que participarán en el proceso electoral federal del año próximo, ya iniciaron económicamente sus correspondientes preparativos, en particular los que acaban de recibir el registro legal pero no por convicción de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, sino por obligación impuesta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial.

En total los diez partidos políticos legales recibirán la nada despreciable cantidad de mil 247 millones 216 mil 255 pesos, pero esa cantidad no se repartirá de forma equitativa, ya que una parte será acorde al número de votos recibidos en el anterior proceso electoral.

En el caso de los nuevos, denominados Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, a partir de hoy y en lo que resta del año recibirán más de 24 millones de pesos, de ellos 19 millones 792 mil 782 pesos serán para financiamiento ordinario, 890 mil 675 pesos para financiamiento para campañas específicas, tres millones 741 mil 649 pesos de prerrogativa postal y 26 mil seis pesos de prerrogativas telegráficas.

Adicionalmente para financiamiento de actividades específicas, todavía les serán entregados 890 mil 675 pesos, debajo del Partido Encuentro Solidario, mismo que recuperó el registro un mes antes y quien recibirá un millón 180 mil 450 pesos, en comparación con Morena al que le asignaron once millones 981 mil 485 pesos.

A los otros partidos que ya tenían el registro les irá mejor: únicamente por financiamiento ordinario Morena recibirá 392 millones 617 mil 796 pesos, PAN 215 millones 731 mil 150 pesos, PRI 203 millones 214 mil 508 pesos, PRD 99 millones 422 mil 868 pesos, Verde Ecologista 94 millones 419 mil 262 pesos, Movimiento Ciudadano 91 millones 419 mil 262 pesos, PT 86 millones 948 mil 961 pesos y Encuentro Solidario 23 millones 360 mil 725 pesos.

Al momento de emitir su voto para el reparto de recursos, varios consejeros del INE expresaron que lo hacían forzados por una sentencia del Tribunal Electoral, como protesta ya que inicialmente ellos habían negado el registro a los nuevos partidos, quienes recurrieron a otra instancia legal superior para alcanzar su propósito.

Ahora tanto Redes Sociales Progresistas como Fuerza Social por México, ya están listos para aparentemente buscar el voto ciudadano, pero de acuerdo a sus antecedentes y a sus promotores, es de esperar que junto con Encuentro Solidario –antes Encuentro Social–, todos ellos no operarán como opositores sino como satélites en favor de Morena.