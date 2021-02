Dinero confiscado en Andorra es más que lo incautado a Ye Gon

La justicia de Andorra confirmó que fueron confiscados dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), por el supuesto delito de blanqueo de capitales que operaban 23 empresarios mexicanos; el dinero confiscado en Andorra equivale a 10 veces más que el dinero de Ye Gon que fue decomisado en el gobierno de Felipe Calderón, lo que representaría a 10 cuartos repletos de dinero



El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones. En el centro de las pesquisas hay un hombre clave y es Juan Ramón Collado, abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por numerosos delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos, de acuerdo con reportado el pasado 22 de enero en el periódico español El País y que recuperó este domingo el diario La Jornada.



Andorra, un país al norte de España, de menos de 80 mil habitantes y 500 kilómetros cuadrados; durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en su ’paraíso fiscal’ predilecto de empresarios y políticos mexicanos, sobre todo por las ofertas de los ejecutivos del BPA para gestionar grandes cantidades de dinero con total ’discreción’ y opacidad para eludir a los órganos reguladores.



Así lo hicieron con relativa impunidad hasta el año 2015, cuando una investigación abierta por los sistemas de inteligencia y espionaje de Estados Unidos y de España advirtieron de que desde la entidad financiera de Andorra se estaban perpetrando numerosos delitos de blanqueo de capitales y que ese dinero procedía principalmente del crimen organizado, la corrupción política y la malversación.



Aunque la identidad de los empresarios aún no ha sido revelada, se sabe que entre los empresarios mexicanos involucrados hay financieros y empresarios de sectores diversos.



Según lo reportado por El País, Juan Ramón Collado pudo actuar como ’testaferro’ de terceras personas en Andorra. Esto se desprende de un informe confidencial de febrero de 2020 elaborado por la policía andorrana y al que tuvo acceso el diario español.



Este documento señala que Collado recibió el dinero mediante transferencias ’desde cuentas de la casa de cambio mexicana Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo Fidemont’. La utilización de las casas de cambio y sociedades financieras fue una argucia de Collado para complicar el rastreo del origen del dinero. Carlos Djemal Nehmad, accionista de Tiber, fue condenado a seis años de cárcel en Estados Unidos en 2018 por un fraude de 20 millones de dólares relacionado con la triangulación de recursos.



El reporte de La Jornada confirma el papel de Collado en el entramado. Según un funcionario de la judicatura consultado por el periódico mexicano, ’entre ellos hay un claro vínculo o nexo de unión, que es el abogado Juan Collado’. Es decir, el defensor de confianza de Peña Nieto, quien suele pasar largas temporadas en España.



En octubre de 2019, la justicia del principado de Andorra embargó 76,5 millones de euros al abogado mexicano Juan Collado, detenido el 9 de julio de ese año en la Ciudad de México. Lo anterior, por considerar que la procedencia de dicho dinero era dudosa y ante el riesgo de que Collado vaciara sus cuentas en ese país, lo que empezó a hacer seis días antes de su detención, cuando transfirió 10,5 millones de euros desde la Banca Privada de Andorra o BPA a una cuenta del BBVA radicada en Madrid.



En ese momento, la justicia andorrana determinó la apertura de una investigación contra Collado por presunta asociación ilícita y blanqueo de capitales. No fue la primera vez que se le bloquearon estos recursos al que fuera abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto.



En marzo de 2015 el BPA fue cerrado por irregularidades y todas las cuentas fueron bloqueadas. Posteriormente la juez Canòlic Mingorance embargó específicamente las cuentas de Collado al sospechar que provenían de un supuesto delito de blanqueo de capitales.



Estas cuentas fueron desbloqueadas en 2018, debido a la intervención de la entonces Procuraduría General de la República de México (PGR) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que comunicó a la justicia de Andorra que el dinero de Collado tenía un origen lícito, mediante un dictamen firmado por la funcionaria de la PGR Anahí Marcela Mendoza, por lo que se decretaba el ’no ejercicio de la acción penal’. De manera que en octubre de 2018 se archivó provisionalmente la causa.



No fue al único mexicano en Andorra al que ayudó la PGR. También presentó un informe favorable para desbloquear la cuenta del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo por 1,5 millones de euros.



De acuerdo con lo reportado por El País en 2019, fue la detención de Collado en México la que reactivó la investigación andorrana. El 1 de agosto, la juez Maria Àngels Moreno Aguirre ordenó el embargo de dinero depositado en el banco VallBanc, a nombre de cuatro sociedades holandesas. La magistrada además requirió a México toda la información posible sobre el proceso que se le sigue en México.



Según el periódico español, Juan Collado movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares a través de 24 cuentas en BPA. En ese momento el abogado alegó que ese dinero era producto de su actividad empresarial; como abogado con clientes tan importantes como el sindicato de Pemex.



Collado fue detenido en julio de 2019 mientras se encontraba comiendo con el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.



La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que carece de información para definir si el gobierno mexicano reclamará los fondos asegurados en Andorra en el marco de investigaciones por capitales que involucran corrupción, aunque reconoció que ‘es un tema’.



Este lunes durante la mesa de análisis, Lorenzo Meyer, Fabrizio Mejía y Ana Lilia Pérez comentaron el caso del aseguramiento de recursos millonarios que supuestamente pertenecen a empresarios o inversionistas mexicanos.