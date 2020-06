Dinorah lanza nuevo sencillo, ’El Muro’

Dinorah nos comparte su nuevo sencillo, ’El Muro’, cabe mencionar que todas las ganancias irán a beneficio a un refugio de migrantes en Tijuana México, vídeo estreno oficial junio 28 de 2020





Dinorah es una cantante, compositora, artista, músico, productora discográfica y filántropa mexicana criada internacionalmente, nacida en México, criada en China y radicando actualmente en Estados Unidos conocida por su enfoque auténtico del arte independiente, el estilo y la versatilidad musical a lo largo de su carrera.



’El Muro’ es su segundo sencillo en su lengua materna, el español, que comparte mientras trabaja con una buena causa.



El mensaje de esta canción es importante para muchas personas que comparten experiencias con la esperanza de cambiar los límites para los jóvenes, las familias y, en general, los seres humanos.



Desde involucrarse con eventos y organizaciones para retribuir a la comunidad desde una edad temprana, actuar en el festival de rock más grande de Asia, el MIDI Festival, y ganar la reproducción de radio para sus canciones de forma independiente



Dinorah - ’El Muro’ (Translated Visual)

Official Music Video Premieres at 12PM (PT) June 28th



El Video Musical Oficial Se Estrena a las 12PM (TP) junio 28

