Dio inicio la producción y distribución de la vacuna contra coronavirus, será entre 3 y 4 dlls. ’En el caso de México la vacuna va hacer gratuita’

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 18, AGOSTO, 2020, 13:08 hrs.

Ayer fue el día 0 para iniciar la producción y distribución de la vacuna contra coronavirus, que desarrollará la alianza entre México, Argentina y AstraZeneca, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.



En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller dijo que ayer se reunió con diplomáticos de 19 países de América Latina y del Caribe, en la cual se acordó que el precio de adquisición de la vacuna contra el covid-19 será entre tres y cuatro dólares, "en el caso de México la vacuna va a ser gratuita".



’De esta fecha a la presentación de los resultados de la Fase 3 de AstraZeneca hay dos meses, es decir, en noviembre se estarán presentando los resultados y, de ser aprobada, inmediatamente tenemos que empezar la producción y toda la red de logística. Digamos que ayer fue el día cero para estar listos’, dijo.



El secretario remarcó que es necesario la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que la vacuna se pueda producir y distribuir en México. Aún así, la región tendrá acceso a este medicamento entre 6 y 12 meses antes de lo previsto.



’Hay todo un proceso logístico muy complejo para integrar la vacuna, transportarla, luego la red de frío, los cuidados que hay que tener, como ustedes saben hay que mandarla de Argentina a México, aquí se va a hacer el armado final, de México se va a hacer la distribución a todos los demás países, es una operación muy compleja que tenemos que empezar a trabajar desde ahora’, aseguró.



El canciller reiteró que las negociaciones se han hecho respetando el acceso universal a la vacuna, propuesto por el gobierno mexicano en una resolución de la Asamblea General de la ONU.



PULSO DE LA SALUD EN MEXICO



El presidente presentó El Pulso de la Salud, en donde el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que en México hay buenas noticias, pues el aspecto la pandemia de covid-19 "es ya muy positivo, está en una fase clara de descenso", luego de que ayer la Secretaría de Salud (Ssa) reportó 57 mil 023 muertes por coronavirus SARS-CoV-2 y 525 mil 733 casos acumulados.



"En la mayoría del territorio están disminuyendo la cantidad de casos diarios, la cantidad de muertes, muy desafortunadas, pero van en un descenso sostenido desde hace más de seis semanas. Asimismo, los hospitales están en un proceso de desocupación".



EX FUNCIONARIOS RECIBIENDO DINERO



El presidente, dijo que el video de ex funcionarios del Senado recibiendo dinero "es bastante fuerte, muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, comprar votos".



"Desde luego que no lo había yo visto, no lo conocía, hay que ver si es el video que entregó el señor Lozoya a la fiscalía", puntualizó.



Recordó que, de acuerdo con la declaración de Emilio Lozoya, "parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada reforma energética que tanto se promovió, se defendió", por lo que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) "decir si es el que tienen en el expediente o es otro".



El presidente acusó que el video se ha difundido, pero "no mucho, no se le está dando la importancia que tiene", pues recordó que el video de René Bejarano "se difundió tanto a nivel nacional e internacional, y este veo que apenas en las redes sociales".



Luego de que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, cesó de su cargo como secretario técnico a Guillermo Gutiérrez Badillo por aparecer en el video, López Obrador aseveró que "no se debe condenar a nadie sin las pruebas, sin que un juez declare culpable al supuesto delincuente".



Sin embargo, afirmó que cree que la grabación es cierta "porque él tomó la decisión de despedir a una de las personas que aparece en este video y además expresó su decisión de informar, de dar la cara".



TESTIGO COLABORADOR A QUIEN INFORME

TRAS CARTA DE ROSARIO ROBLES





El Mandatario expresó que la figura de testigo colaborador podría aplicarse en otros casos, tras la acusación de Rosario Robles sobre justicia selectiva, "eso tiene que ver con la fiscalía, pues si ya se dio ese beneficio al señor Lozoya debe aplicarse a todo el que quiera informar, además es sano, es un mecanismo que se usa a nivel internacional en Estados Unidos, es un mecanismo común".



ALISTA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO



El presidente recordó que el martes 1 de septiembre dará su Segundo Informe de Gobierno en donde "vamos a hablar de lo que hemos avanzado en este tiempo, se va a entregar por escrito al Congreso y aquí en el patio central de Palacio Nacional se va a llevar a cabo, todavía estamos viendo la hora para que no sea la misma de la sesión del Congreso".



GIRA POR EL NORTE DE MEXICO



El Ejecutivo federal, detalló que luego del regreso a clases el 24 de agosto visitará Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamauilipas, "la semana próxima, el miércoles voy a estar en La Laguna, voy a Coahuila, bueno a Torreón y a Gómez Palacio que es Durango; el jueves en Nuevo León, Monterrey, y el viernes vamos a estar en Tamaulipas".