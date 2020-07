Dio la bienvenida al presidente Andrés Manuel López Obrador Ivanka Trump, hija del mandatario estadunidense

Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump dio la bienvenida a Andrés Manuel López Obrador, quien visita Washington con motivo de la entrada en vigor del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y aseguró que el encuentro entre ambos mandatarios profundizará la amistad de los dos países.



"Reflexionando sobre los recuerdos mientras POTUS le da la bienvenida al presidente López Obrador para celebrar el nuevo acuerdo comercial de USMCA", publicó en Twitter la también asesora de Trump, y compartió una foto de la toma de protesta de López Obrador en 2018; también destaca en la imagen Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos.



"Nuestras naciones están unidas por los valores como el amor compartido por la libertad y profunda devoción por la fe y la familia y profundizar la amistad", agregó.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe hoy en la Casa Blanca a su par Andrés Manuel López Obrador, en medio de críticas a la reunión en ambos países azotados por la pandemia del coronavirus.



El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que López Obrador y Trump firmarán una declaración conjunta de amistad y cooperación.



’En la medida que los tres países respeten este acuerdo habrá una explosión de emprendimientos y nueva innovación en América del Norte’, dijo Kudlow . ’Un punto porcentual del PIB anual cuando esto se ponga en marcha, un par de cientos de miles de empleos. No sé por qué la gente no le presta más atención. Anticipamos crecimiento después de la pandemia’, agregó.

Aunque no es una visita de Estado, se le brindará a López Obrador una cena especial en la Casa Blanca a la que asistirán empresarios de los dos países.



INICIO GIRA HONRANDO A ABRAHAM LINCOIN Y BENITO JUAREZ



Durante las primeras horas de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al monumento a Abraham Lincoln en donde dejó una ofrenda floral y posteriormente hizo lo propio en la escultura de Benito Juárez, dando así inicio a sus primeras actividades públicas durante su gira de trabajo por Estados Unidos; por la tarde será recibido en la Casa Blanca por su par Donald Trump.

El canciller Marcelo Ebrard destacó en Twitter las ceremonias de ofrenda en los memoriales de Abraham Lincoln y Benito Juárez.



Durante su visita a Washington, el presidente ‪@lopezobrador_ participó en las ceremonias de ofrenda floral depositadas en los monumentos a Abraham Lincoln y Benito Juárez.



También lo acompañaron el canciller Marcelo Ebrard y Alfonso Romo.