Diócesis de Ecatepec ordena la reapertura de parroquias

Ecatepec, Méx., a 18 de enero del 2021.- La Diócesis de Ecatepec, determinó a partir de este lunes, la reapertura de todas sus parroquias. Al parecer una decena de sacerdotes se encuentran contagiados por Covid-19.



Cifras de la página oficial de la Secretaría de Salud del Gobierno federal, indican que en Ecatepec se han contagiado 22 mil 296 personas, mil 363 se encuentran activos y han fallecido 3 mil 086.



Fue mediante un decreto, emitido la tarde del domingo que el Obispo de Ecatepec, Oscar Roberto Domínguez Couttolenc informó a los sacerdotes que la Diócesis llegó a un acuerdo con las autoridades civiles, para que a partir del lunes 18 de enero, se reabrirán las iglesias del municipio.



Fuentes cercanas a la Diócesis, revelaron que por lo menos 10 sacerdotes se encuentran al parecer, contagiados por el virus SARS-CoV-2, de los cuales dos, cuyas identidades y parroquias se solicitó anonimato, se encuentran sumamente graves. Aseguraron que el 6 de agosto, el Presbítero, José Antonio ’N’ a cargo una de las parroquias de la zona de Aragón, falleció víctima de Covid-19.



’Se autoriza que a partir de mañana 18 de enero del presente, a pesar de que estamos en semáforo rojo, abrir los templos de 07:00 am. a 17:00 hrs. todos los días, a fin de brindar esperanza y alimentar a los fieles.



Será única y exclusivamente para la celebración de misas, no así para otras celebraciones como son: bodas, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, quince años, y presentaciones de tres años. Estas celebraciones deben posponerse hasta nuevo aviso’, es parte del comunicado.



El decreto, destaca que las mismas deberán realizarse con un 20 por ciento de capacidad en los templos, observando los protocolos de seguridad emitidos por las autoridades, como el de no exceder 30 minutos en la celebración y extremar las precauciones ante los peligros de contagio por coronavirus.



La Diócesis de Ecatepec, fue fundada por el papa Juan Pablo II el 28 de junio de 1995, a cargo entonces del Obispo Emerito, Onésimo Cepeda Silva y actualmente por el Obispo Oscar Roberto Domínguez Couttolenc. Se encuentra conformada por 14 Decanatos que suman 91 parroquias.