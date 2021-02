¡Dios de Bendiciones!

Que tal amigos que nos siguen a través de esta columna reciban un cordial saludo de su servidor que Dios los guarde y los bendiga.



Quiero hablarles de que tenemos un Dios que su único propósito ha sido solo bendecirnos cuando Dios creo al hombre lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara era un hermoso paraíso ese lugar a hora bien esto no son fabulas o cuentos de hadas, Dios es real Dios creo esto para el hombre ¿pero qué paso?

Muchos ya sabemos que es lo que paso pero déjenme decirles que muchos no saben de esto y mucho menos lo creen y eso ha sido desde el principio el problema del hombre una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios eso le paso a Eva por no creerle a Dios dejarse incitar por satanás Dios antes de mandarles que no deberían comer del fruto de cierto árbol ya había hecho ese jardín para el hombre y su esposa el cual perdieron al ignorar la orden de Dios y obedecer la voz de satanás a través de los siglos esto ha sido lo mismo que al principio Dios da sus mandamientos. Leyes universales que rigen hasta nuestros tiempos el hombre no deja de matar adulterar, fornicar, codiciar, mentir, odiar.



De esto es de lo que está lleno el corazón de muchos hombres pero cuando llega a sus vidas juicio o castigo. Preguntan y cuestionan a Dios ¡Porque me pasa esto? Hay muchos que dicen que dios no castiga déjenme decirle que Dios es amor y lo ha demostrado al mandar a su hijo al mundo al cual muchos rechazan pero el día del juicio final se acerca, Dios ha sido paciente 2021 años esperado que aceptes su propósito podemos encontrar en las escrituras también la severidad de Dios Génesis 19:24:25, estas ciudades fueron destruidas a causa del pecado ¡Cuál fue eso trajo castigo a estas ciudades u las borro de la faz de la tierra, otras citas bíblicas que nos habla del castigo de Dios son; 2° de Pedro 2:7 al 9 Job 33:14 al 19 y versos del 27 al 30 ¿Qué pide Dios al hombre? La voz de Jehová clama a la ciudad es sabio prestar atención al castigo y a quien lo establece Miqueas 6:6 al 9.



Cristo enseño al empezar su ministerio y dijo arrepiéntanse Dios te da la oportunidad de arrepentirte y aceptar su propósito en ti Mateo 4:17 Dios solo quiere bendecirte escribir tu nombre en el libro de la vida y seas salvo de la ira que vendrá sobre toda la humanidad esto lo creas o no eso no cambia en nada su propósito y lo que ya está escrito y profetizado por Jesucristo nuestro único salvador no existe ningún otro medio para lograr tu salvación por tanto te sugiero amigo lector creerle a Dios a través de su hijo y tu nombre será escrito en el libro de la vida.



