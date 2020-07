DIOS LOS HACE Y ELLOS SE JUNTAN

Durante los días previos a la reunión de precampaña del Presidente estadounidense Donald Trump, disfrazada de puesta en marcha del T-MEC, con la ausencia del tercer representante Justin Pierre James Trudeau, Presidente de Canadá, tanto el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la gente de Comunicación Social, en todo momento disfrazaron la verdadera intención del primer viaje al extranjero del tabasqueño, más cuando jamás disimuló la animadversión que siempre sintió por el jefe de Estado gringo.



Desde un inicio no se entendió el porqué del viaje de López Obrador, muchos analistas se fueron con la finta de que pasaría lo que sucedió cuando como precandidato, Trump fue ’invitado’ por el gobierno de México, vía el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, que a la postre revivió a un Donald y lo catapultó a la Presidencia del vecino del norte.



Quizá el único que advirtió las verdaderas intenciones de la invitación del Presidente Trump fue el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien no le hizo el caldo gordo a su vecino del sur y prefirió atender asuntos del interés de su país. Esto evidencia que la dependencia de México para con Estados Unidos es más fuerte que nunca, tanto que por este hecho se tuvo que hacer la prueba del Covid-19 y usar cubrebocas, algo en lo que jamás accedió de cara a la audiencia del país que gobierna.



Y la simulación continúa, ya que el viernes pasado se dan dos declaraciones diametralmente opuestas por los presidentes de México y Estados Unidos, mientras el tabasqueño afirma: «Agradecemos que no se haya abordado el tema en lo público. En la cena sí hubo una expresión, pero no con propósitos de imponer nada», el estadounidense declaró ese mismo día que: «Especialmente por el Covid, somos muy afortunados porque el muro se esté construyendo, si no estaríamos inundados, porque ellos tienen graves problemas».



En ese mismo viaje, pero en la cena de recepción que le brindó el gobierno estadounidense a la comitiva mexicana, se dieron algunas ’rarezas’ que echan por tierra la versión del viaje del Presidente de México, ya que quienes fueron invitados a ese acto nocturno, coincidentemente aparecen en los pronunciamientos de lo que el tabasqueño bautizó como la ’mafia del poder’, a quienes según vetaría porque manchan los preceptos de combate a la corrupción que tantos votos y simpatizantes le acarreó a la 4 Transformación.



Esta visita no cayó nada bien a los militantes del partido demócrata, quienes vieron cómo se politizó la visita del tabasqueño y que el aparato demócrata aprovecho hasta la última palabra proferida por López Obrador para darle el cariz de apoyo a Trump, rumbo a su reelección a la presidencia. Esto puede ser algo que, de ganar estas elecciones los demócratas, no perdonarían y lo podrían cobrar a un precio muy alto y no se debe perder de vista que con la pandemia y la baja popularidad en que está inmersa la presidencia, será un duro golpe al corazón de los mexicanos de aquí y de allá.



Señor Presidente las elecciones del 2021 van a ser la prueba de fuego para su gestión, porque ahí se verá si sus ’otros datos’ son los correctos o los buenos serán los que millones de mexicanos están padeciendo. Y una recomendación, ni se le ocurra ’secuestrar’ el INE, que a estas alturas sería el peor de los descaros de su administración.