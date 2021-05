La Palabra de Dios



Sábado 08 mayo, 2021



Primera Lectura

Hch 16, 1-10

En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo, llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó, en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano.



En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más.



Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Tróade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición: vio a un macedonio, que de pie ante él, le rogaba: ’¡Ven a Macedonia y ayúdanos!’



Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 99, 2. 3. 5

R. (2a) El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya.

Alabemos a Dios todos los hombres,

sirvamos al Señor con alegría

y con júbilo entremos en su templo.

R. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya.

Reconozcamos que el Señor es Dios,

que él fue nos hizo y somos suyos,

que somos su pueblo y su rebaño.

R. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya.

Porque el Señor es bueno, bendigámoslo,

porque es eterna su misericordia

y su fidelidad nunca se acaba.

R. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya.



Aclamación antes del Evangelio

Col 3, 1

R. Aleluya, aleluya.

Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo,

donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios.

R. Aleluya.



Evangelio

Jn 15, 18-21

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya; pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo.



Acuérdense de lo que les dije: ‘El siervo no es superior a su señor’. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Dios nos llamaba a predicar

Durante el tiempo de Pascua estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy concretamente se nos narra parte del segundo viaje misionero de San Pablo.



Si hay algo que llama la atención en este texto es que por dos veces nos dice que el Espíritu Santo impidió a Pablo evangelizar dos lugares concretos. Pareciera que la palabra de Dios se contradice, por un lado tenemos el mandato de Jesús: ’id y haced discípulos, de todos los pueblos’, y por otro lado, el Espíritu Santo impidiendo y prohibiendo la evangelización. Nada más lejos de la verdad.



Entonces cabría preguntarnos: ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta ambigüedad?



San Lucas, autor de los Hechos de los Apóstoles quiere dejar bien claro que es el Espíritu Santo quien dirige y organiza la misión evangelizadora de la Iglesia. Por eso al mismo tiempo, en este mismo texto, Le vemos oponerse a una misión, e inspirar otra.



Nosotros igual que San Pablo, llenos de celo por el Evangelio, podemos planificar la pastoral, idear una hoja de ruta para el año, todo perfectamente estructurado, pero, ¿hemos orado y pedido al Espíritu Santo que nos inspire a dónde quiere Él que vayamos y qué necesitan escuchar la personas a las que vamos a dirigir el anuncio? Para evangelizar hay que pedir el don de discernimiento y tener nuestro espíritu en sintonía con el Espíritu Santo, para poder ser dóciles a sus inspiraciones como lo fue San Pablo, y cambiar de planes cuando vemos que no es la voluntad de Dios.



Yo os he escogido

El Evangelio de hoy forma parte del discurso de despedida de Jesús a sus discípulos, son como sus últimas recomendaciones antes de marchar al Padre.



Jesús, que conoce muy bien el corazón humano, sabe del peligro que corremos los cristianos de vivir según los criterios del mundo por miedo a ser perseguidos, señalados con el dedo, a que nos saquen de nuestra zona de confort. La tentación de la mundanidad, de la que tantas veces habla el Papa Francisco, es sutil, se cuela por las rendijas de nuestra alma y sin darnos cuenta modifica nuestros criterios de actuación alejándolos del Evangelio. Somos hijos del Resucitado, que murió en una Cruz, y no podemos olvidarlo, ahí tenemos el espejo en donde mirarnos y el modelo a imitar.



El seguimiento de Jesús, la fidelidad a su mensaje, nos va a complicar la vida en más de una ocasión. Lo fácil es hacer lo que todos hacen, decir lo políticamente correcto, o guardar silencio con el pretexto de ser prudentes, pero el Señor nos ha elegido para una misión concreta, y ahí radica nuestra felicidad, en adecuar nuestra vida a esa misión. Nos ha elegido para ser testigos de su amor en medio de nuestro mundo, ser testigos de su Resurrección.



Jesús desde el principio ha dejado claro cuáles son sus intenciones, lo que exige y lo que ofrece a sus seguidores. Si aceptas hoy la invitación a seguirle, ten presente que vas a sufrir persecución, pero no olvides que después de la muerte viene la RESURRECCIÓN. Si aceptas el camino de la mundanidad, pasarás un rato de diversión pero después seguirás vacío en tu interior. ¡Tú eliges!



MM. Dominicas

Monasterio de Santa Ana (Murcia)