Diosas sobre sillín de bicicleta

Reinas de belleza más que deportistas

Equipo Agolico, estandarte del ciclismo latinoamericano

Conformado por Chile, Costa Rica y México



Si no fueran ciclistas serían reinas de belleza. Hace tres años, cuando se convirtieron en el primer equipo profesional mexicano se han metamorfoseado en diosas sobre el sillín de bicicleta. Aparecen enfundadas en entallados uniformes en azul, celeste y blanco: divinidades del pedal . Ocho cuerpos esculturales. Reconocidas, ya, internacionalmente por sus triunfos. También hay una chica de Chile y otra de Costa Rica. Tienen entre 18 y 28 años de edad.



Ocho féminas consideradas ’estandarte’ del ciclismo latinoamericano. Incluso hubo quien –de los invitados especiales, al dirigir unas palabra– se autodefine, sin rubor, como parte de los ’locos, enamorados’ de este deporte.



Algunas de ellas tienen el reto de no sólo pensar en Tokio 2020, sino París 2024.



Esta mañana son presentadas, en conferencia de prensa, en el Hotel Hilton –casi huérfano de huéspedes–, frente a la Alameda Central, en el corazón de la semidesierta ciudad de México –como el resto del país–, a consecuencia de las medidas contra el pandémico coronavirus mundial.



A la distancia, sólo se escucha una apagada sinfonía de trinar de pájaros, desde los penachos de los árboles, que calientan su plumaje bajo el pálido sol invernal. También se oye el sordo rugir de motores de la famélica sierpe metálica sobre las avenidas.



A sugerencia del gobierno, debido al Covid-19, salvo unos osados, no hay besos ni abrazos o apretones de manos. Antes de comenzar la conferencia, en el segundo piso del hotel, un par de jóvenes mujeres chocan los zapatos, a manera de saludo, que hace recordar un video viralizado en redes sociales.



A consecuencia del coronavirus, así como las calles, luce desolado el salón donde se realiza la presentación de las deportistas. Pocos invitados especiales –por suspensión de vuelos–y solo un puñado de representantes de medios de información, páginas web incluidas.



Desiertas la mayoría de las mesas.



Frugal desayuno: rodaja de piña, tres trozos de fresa y un dulzón yogurt griego; guisado con arrachera –poco menos de 100 gramos–, tamal, relleno con queso panela, cama de frijoles negros refritos, y famélicos ramitos de brócoli. Café negro, pan blanco; jugos verde –apio y nopal— y naranja.



Llama la atención una bicicleta, a un costado del escenario, fabricada a base de tecnología de punta, ultra ligera, menos de siete kilogramos. El tripaje –arcaicos cables de cambios, desviador, y frenos, ahora son de disco–, va dentro de los tubulares. Puede costar el equivalente a un auto chico, último modelo: entre 150 mil y 200 mil pesos.



Además de Agolico de México, las patrocina la empresa suiza de bicicletas BMC



Luis Villicaña, veterano cronista deportivo, especializado en ciclismo, con casi medio siglo de experiencia, es el maestro de ceremonias. Insiste, por la belleza de las chicas, que más que presentación de un equipo deportivo «es una pasarela».



Memoria prodigiosa. Enhebra entrañables anécdotas.



Como aquella etapa en Jalisco 1949, Primera Vuelta a México, que ganó Ángel Romero Llamas, apodado El Zapopan. También recuerda a la imbatible francesa Jeannie Longo-Ciprelli. Nació el 31 de octubres de 1958.



A los 45 años de edad era invencible. No le veían el polvo jóvenes que podrían ser sus hijas.



Debido al impedimento de viajar, el titular del deporte de Jalisco, Fernando Ortega Ramos, envío un video con sus palabras. Elogió a las jóvenes –varias de ellas originarias de ese estado–. Y confió que la mentalidad de superación que las caracteriza toque a futuras generaciones.



’Si se puede llegar más allá de los objetivos’, arengó.



–¿Qué tan complejo es trabajar con mujeres en comparación con los hombres?



Responde David Plaza, director técnico de Agolico, ciclista profesional durante 14 años, originario de Madrid, España:



–No complejo, diferente. Por el nivel de entrega y apasionamiento. Más gratificante trabajar con ellas por su grado de voluntariedad.



Plaza, 49 años de edad, corrió para los equipos: Festina, Cofidis, Benfica ,Team Coast, Team Bianchi, Antarte-Rota dos Móveis, Cafés Baqué y Barloworld.



Interrogado sobre los salarios de las ciclistas, da cifras, sin mencionar nombres, respondió que quienes comienzan ganan tres veces el salario mínimo el México, alrededor de 142 mil al año. Hay otras que, de acuerdo a los estándares de la Unión Ciclista Internacional (UCI) obtienen entre 13 mil y 24 mil dólares anuales –entre 313 mil y 576 mil pesos al cambio actual–.