Diputada Claudia Lilia Luna Islas exhorta a Abraham Mendoza Zenteno atender a ciudadanos que no han recibido su pensión

DIPUTADA CLAUDIA LILIA LUNA ISLAS EXHORTA AL DELEGADO DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE HIDALGO PARA ATENDER CASOS SOBRE PENSIONES EN PROGRAMAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD



Durante la Sesión Ordinaria número 114, la Diputada Claudia Lilia Luna Islas hizo un exhorto a Abraham Mendoza Zenteno, Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Hidalgo, con el fin de que se atiendan casos de ciudadanas y ciudadanos que no han recibido pensión del ’Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad’.



En la exposición del posicionamiento, la Diputada Claudia Luna hizo referencia a Javier, un chico de 14 años que tiene un diagnóstico de autismo, y que ha sufrido de discriminación en las escuelas públicas de Tizayuca por razón de discapacidad, además de haber sufrido de acoso escolar por compañeros y docentes en el último sitio de estudios. Para mantener las terapias y tratamiento del adolescente, se señaló que sus padres solicitaron apoyo en las oficinas de Bienestar Social de Tepocajo, en Tizayuca, Hidalgo, registrándolo en el ’Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad’, del cual no ha recibido el apoyo económico de $2,550.00 MXN bimestrales desde su inscripción.



«Quiero aclarar que el día de hoy subo a esta tribuna porque hemos intentado que nos atiendan y no logramos nada. Hemos acudido en tres ocasiones a las oficinas de Bienestar, y no pueden atendernos porque se acaban de cambiar de oficina [...]. Es desesperante la actitud de indiferencia. Hemos llamado en más de diez ocasiones a las oficinas de Bienestar que aparecen en la página para darle de alta en el programa de becas, y cuando nos contestaron, solo nos proporcionaron el número telefónico de las oficinas de Bienestar en Pachuca, el cual ya está fuero de servicio.», señaló en tribuna la Diputada Claudia Lilia Luna Islas.



El exhorto se dirigió al Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, para que en el ámbito de sus atribuciones, diera respuesta a la situación presentada. También, la Diputada hizo un llamado para que las ciudadanas y ciudadanos que vivan problemas similares expongan su caso.