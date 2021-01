Diputada Erika Aldaco da a conocer sus aspiraciones políticas

La mañana de este lunes, en céntrico hotel de la capital nayarita la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco, sostuvo una conferencia de prensa con varios medios de comunicación para dar a conocer su aspiración al proceso electoral 2021.



Poco antes de dar a conocer su mensaje compartió la sal y la pimienta con los periodistas y posteriormente ante los micrófonos informó, que la semana pasada " fuimos a entregar papeles para la intención de ser considerada para una Precandidatura al distrito 2 federal".



Esta decisión tuvo muy buena aceptación en las redes sociales, pero al final "estamos más convencidos que nunca de la ruta del equipo de quienes me acompañan, tomo, porque las personas que nos salimos del PRD, la que menos antigüedad tiene en ese partido fui yo con 14 años de militancia y los demás contaban con 20 años o toda una vida".



Resalto la legisladora, que sin duda alguna se tomó esta decisión para hacer una vida partidaria a MORENA, " no estamos haciendo una vida coyuntural por un proceso electoral. Es por eso que "vamos a quedarnos y en todo momento dijimos que íbamos a sumar esfuerzos y la poca o mucha experiencia que tenemos".



’Ya que en estos momentos el Presidente tiene interés o el Partido es en la Cámara de Diputados y es " donde nosotros podemos ir a aportar". Así mismo Erika Aldaco expresó, que hasta el momento es la única legisladora que una de sus iniciativas se fue directamente al Congreso de la Unión para su estudio y fue en el tema del agua potable, "además traemos la agenda de mujeres, agua y programas sociales que impulsa el Presidente y hemos coincidido con él".



Resalto Erika Aldaco, que "incongruente fuera que hubiera quedado en un partido donde se vislumbraba que se venía una alianza donde para mí y todo un equipo no es cómodo, donde hemos dicho que son unos contra otros y las agendas son muy diferentes y la alianza PAN, PRI y PRD no era cómoda para su servidora y para la formación de la gente que me acompaña".



Fue muy clara al precisar, que cuando ingresó en el tema de Obradoristas de la 4 T, es con lo que ha estado trabajando, se ha estado caminando en las colonias y se continúa haciendo este mismo trabajo.



Es por eso que "nosotros vamos a sumar y esperar lo que el nacional del partido que queremos ingresar determine, y nos queda claro que la determinación es del Dr. Navarro".



Cabe señalar que ya " hemos tenido pláticas con el Dr. Navarro y estamos listos para sumarnos a su proyecto, es por eso que, si en la encuesta que se realice la primera semana del mes de febrero y no somos favorecidos, nos vamos a quedar con el trabajo que estamos haciendo territorial para ir a sumar quien disponga el Partido", término diciendo la diputada Erika Aldaco.