Diputada que bailó reggaetón en la Cámara quiere castigar a quien haga memes que "dañen la dignidad humana"

La diputada federal Nayeli Salvatori Bojalil, quien causó una gran polémica a finales de junio por publicar en TikTok un video donde baila reggaetón en la Cámara de Diputados, ha propuesto una reforma al Código Penal Federal para castigar a quienes hagan memes.





El pasado 8 de julio, Salvatori compartió un video en su cuenta de Facebook en el que relata la razón por la cual envió esa iniciativa de reforma al Código Penal Federal. ’Hace poco viví una experiencia complicada, además de recibir un linchamiento social, se modificó el video que hice en TikTok para hacerlo ver con muy mala luz’.



’Modificaron este contenido y lo hicieron ver como si yo estuviera haciendo disparos en la Cámara de Diputados, ese contenido me causó problemas porque comencé a recibir amenazas’ continuó Nayeli.



La diputada explicó la reforma que había presentado en estos términos: ’Propuse una reforma para que sea castigada la modificación, falsificación de algún documento, video, grabación, con el fin de preservar la dignidad humana’. Además también mencionó que pedirá que las cuentas de redes sociales que difundan ese contenido sean dadas de baja y que sean investigadas por las autoridades.



Según informa el portal de Proceso, la reforma se haría al artículo 244 que ya castiga la falsificación de documentos con penas de 4 a 8 años de prisión y de 200 a 360 días de multa en el caso de que sean públicos, y si son documentos privados son 6 meses a 5 años de prisión y multas de 180 a 360 días de multa.



El citado medio menciona que la propuesta de Nayeli Salvatori quedaría redactada de la siguiente manera en el artículo 244:



’Se solicita considerar también como falsificación a quien altere videos, elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de cualquier contenido de una persona sin su consentimiento o mediante engaño o quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos de cualquier contenido de una persona sin permiso, mediante materiales impresos, correos electrónicos o mensajes que dañen su dignidad’.



Además, propone castigos más elevados si hay una relación cercana con la víctima como familiar, sentimental, o laboral.



Luego de que se diera a conocer la propuesta de Nayeli Salvatori, usuarios de redes sociales comenzaron a cuestionarla y criticarla, porque esas modificaciones castigarían los memes, incluso varios medios la llamaron ’Ley antimemes’, por lo que ella aclaró en su cuenta de Twitter que no era así.



’Sí a la libertad de expresión, memes, parodias, no a la manipulación maquiavélica para dañar a una persona. No es ley antimemes, yo amo los memes. Síganse divirtiendo, nadie quiere censurar’, explicó legisladora.



Incluso pidió a sus seguidores que le hicieran memes y al ganador le daría un premio. ’Es más tan estoy a favor de los memes que pido que me los hagan y al mejor meme le voy a mandar un premio. Tienen miles de fotos mías, dense vuelo, el más padre recibirá 1,000 pesotes por el mejor ingenio. Podemos divertirnos, pero no dañar la vida de una persona de manera dolosa’.



Aunque en lugar de memes, lo que recibió fueron capturas de viejas publicaciones y hasta un video de cuando era conductora de radio.





Yahoo Noticias