Diputada se graba bailando y simulando balazos en la Cámara para Tik Tok

La diputada federal de Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil subió un video a la plataforma Tik Tok, el cual se grabó en la Cámara de Diputados.



En el video, la diputada simula realizar balazos, mientras camina al ritmo de una canción de reggaeton.



’Muy bien Kunno también en tu ejército hace falta quien legisle, ayúdame a mencionarlo’, escribió la senadora en la descripción del video de Tik Tok.



Como era de esperarse el video provocó la molestia de los internautas, quienes la tacharon de irrespetuosa.



Por su parte, la diputada se defendió y dijo que el Tik Tok no se grabó en horario laboral.



’¿Me van a castigar por hacer mímica? Mucho antes de empezar sesión? Doble moral la de ustedes’, agregó Salvatori.



Pedro César Carrizales Becerra ‘El Mijis‘, diputado local en la LXII Legislatura del Congreso del estado de San Luis Potosí, se unió a las críticas contra la diputada.



‘Chale, no manche, si alguien le pide no hacer videos bailando y simulando balazos en el Congreso, no se llama ’discriminacion’, se llama ’respeto’ al lugar’, sentenció.