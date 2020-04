Diputado de Zimapan rechazó amagar irse de Morena.



-Desmintió contenido de libelo que circuló de forma anónima por redes sociales.



Redacción



Víctor Osmind Guerrero Trejo, único diputado local fundador de Morena desmintió los chismes de un libelo donde se aseguraba que iba a renunciar a ese partido para irse al PRI por no permitirsele influir en el proceso electoral para favorecer a un supuesto "ahijado" político.



Tras señalar que las encuestas entre los perfiles que podrían buscar la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Zimapan el aparecía en primer lugar, optó por descartarse desde mucho antes de iniciar el registro de aspirantes sobre todo para cumplir con su compromiso de legislar tal como se lo mandó la ciudadanía del distrito 01 en los comicios del 1 de julio de 2018.



Tras llamar a los autores anónimos del libelo como cobardes, Osmind dijo que el respaldo que recibió en las encuestas es producto de su buen trabajo como legislador impulsando leyes inspiradas en la Cuarta Transformación.



Dijo que si hubiera querido participar en el proceso electoral lo hubiera hecho inscribiéndose como precandidato lo cual no hizo.



Por ello hizo un llamado a los militantes de Morena a no hacer caso a pasquines que lo único que buscan es crear confusión e incertidumbre.