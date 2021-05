Diputado federal suplente de MORENA por el distrito 30, abandona las filas y se va al Proyecto Nuevo Chimalhuacan

Chimalhuacán, Mex.-en conferencia de prensa el actual diputado federal suplente del distrito 30, por el partido Morena, Gabriel Méndez González declinó a su partido porque dijo, ese partido ’uso mi imagen para ganar votos en 2018, además de que yo no trabajo con César Agustín Hernández del partido de Morena desde hace dos años’.

Asimismo, mostró su respaldo a la candidata priista por el mismo Distrito Federal 30, Rosalba Pineda Ramírez, y solicitó su adhesión al Proyecto Nuevo Chimalhuacán porque ’aunque tenemos diferencias, he visto lo que han hecho en Chimalhuacán y estoy convencido de que es la mejor opción para ayudar a la gente’.

Méndez González aseguró que el candidato a la diputación federal por Morena, César Agustín Hernández Pérez, quien busca la reelección, no trabajó para la gente durante su paso por la diputación federal 2018-2021, ’por eso ahorita que está haciendo campaña, no tiene forma de mirar a la gente porque no ha hecho nada por ella’.

’El triunfo o la derrota de un candidato no lo determina la propaganda y la publicidad, sino su trabajo, y César Agustín no ha hecho nada por la gente.’