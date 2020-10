Diputado Lugo López entrega su Tercer Informe de Actividades

La mañana de este miércoles en las instalaciones del H. Congreso del estado, de manera virtual el diputado Eduardo Lugo López rindió su tercer informe de actividades legislativas.

Poco antes de entrar a la Casa del Pueblo el diputado de la XXXII legislatura fue entrevistado por un grupo de periodistas, a quienes, muy contento comentó que no ha defraudado a quienes votaron por él, ya que en campaña prometió ser el diputado más activo y sobre todo el que dejará una gran huella.

Es por eso que desde que tomó protesta a la fecha, su trabajo lo avalan miles de niñas, niños y jóvenes a los cuales "de mis propios recursos les he brindado una pequeña beca de apoyo a cada uno de ellos".



Así mismo Lugo López mencionó, que ha realizado múltiples gestorías ante las autoridades competentes para la elaboración de distintas obras y acciones en favor de los ciudadanos del municipio de Santiago Ixcuintla.



De igual manera expreso, " hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y a los hechos me remito y como siempre digo palabra empeñada es palabra cumplida, es por ellos que seguiré trabajando en beneficio de todos los santiaguenses".



Con mucha satisfacción resaltó Lugo López, que sólo una vez no asistió a una Sesión Solemne en el Congreso del Estado, porque acudió a la Cd. De México para acompañar a un gran grupo de personas de la entidad que sufrían por los excesos cobros en los recibos de la CFE".



’Es por eso que sin titubear digo que siempre que siempre estuve puntual en mis labores legislativas atendiendo personalmente a toda aquella persona que acudiera a mi oficina y no bajaré la guardia, seguiré trabajando de la misma manera hasta que concluya mi pedido en esta legislatura porque mi pueblo me paga".



Realizando un balance, explicó el legislador, que en cuestión de dinero es la mitad de su salario lo que ha utilizado para a hacer gestión social, "estamos por arriba del millón y fracción, es lo que he distribuido, incluso hasta más, porque la mitad se va a las becas, pero de la otra mitad también le agarro para andar fumigando’, acotó.