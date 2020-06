Diputado que se infiltró en Morena reclama apoyos... que él mismo no ha gestionado

El diputado federal Fortunato Rivera Castillo señaló que la Huasteca y la Sierra son regiones abandonadas por el gobierno de Hidalgo que necesitan atención integral, porque las despensas no resolverán la pobreza que aqueja a los pobladores, sobre todo durante la actual pandemia del coronavirus (Covid-19); lo que no dijo es que desde que comenzó su gestión, los pobladores le han reclamado su falta de trabajo.



Desde que inició su cargo, diversos actores políticos locales cuestionaron si el político debía ser abanderado por Morena, dados sus antecedentes de presunto enriquecimiento no comprobado así como por las nulas gestiones de obras, mismas de las que versiones periodísticas han referido que no se dan sin moche de por medio.



El legislador señaló que no se debe ’lucrar políticamente’ con la necesidad de la gente, por lo que, en caso de que se presenten situaciones de este tipo, exhortó a los pobladores a denunciar.



Agregó que Andrés Manuel López Obrador no quiere que a los huastecos se les engañe con dádivas, pues ’ya se acabaron las vacas suizas y los privilegios’.



El mismo Rivera Castillo ha declarado en conferencias de prensa que no contaba con iniciativas que contemplaran a la Huasteca, por lo que es el primero en abandonar a su representados.



Incluso ganaderos de la zona manifestaron su inconformidad contra Rivera Castillo, ya que, aseguran, el legislador se comprometió hace un año a gestionar un programa para que adquirieran semovientes; sin embargo, recriminaron que continúan en espera de la ayuda. Con información de Salomón Hernández | Criterio