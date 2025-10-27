Diputado Samuel Ríos donará su sueldo para financiar suministro de pipas de agua en zonas con mayor escasez

Chimalhuacán, Estado de México, 27 de octubre de 2025.– Con un mensaje de unidad, compromiso y cercanía con la gente, el diputado local Samuel Ríos Moreno rindió su Primer Informe de Actividades Legislativas y de Gestión Social, donde destacó la presentación de cuatro iniciativas de ley y los resultados de su trabajo en territorio, con los que ha logrado beneficiar a más de 100 mil personas en el Distrito 5, que comprende los municipios de Chimalhuacán y Chicoloapan.



Acompañado por el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, y la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva del Congreso local, el legislador enfatizó que su labor legislativa ha sido guiada por la responsabilidad de atender las causas sociales más urgentes y legislar con sentido humano.





Entre sus principales logros, Ríos Moreno subrayó la aprobación de su iniciativa para garantizar el funcionamiento del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), que permite que el Pleno continúe sesionando incluso ante vacancias definitivas, fortaleciendo así la certeza jurídica electoral en la entidad.



Asimismo, dio a conocer tres iniciativas adicionales: una para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la administración pública, promoviendo un gobierno digital más eficiente y transparente; otra para establecer pensiones alimentarias justas para personas con discapacidad, ampliando su cobertura a gastos de higiene, tratamientos y movilidad; y una más para fomentar la lectura y el libro como herramientas de desarrollo social y educativo.



