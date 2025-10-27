Diputado Samuel Ríos donará su sueldo para financiar suministro de pipas de agua en zonas con mayor escasez

Gobierno
Octubre 27, 2025
22:49 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com
Chimalhuacán, Estado de México, 27 de octubre de 2025.– Con un mensaje de unidad, compromiso y cercanía con la gente, el diputado local Samuel Ríos Moreno rindió su Primer Informe de Actividades Legislativas y de Gestión Social, donde destacó la presentación de cuatro iniciativas de ley y los resultados de su trabajo en territorio, con los que ha logrado beneficiar a más de 100 mil personas en el Distrito 5, que comprende los municipios de Chimalhuacán y Chicoloapan.
Acompañado por el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, y la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva del Congreso local, el legislador enfatizó que su labor legislativa ha sido guiada por la responsabilidad de atender las causas sociales más urgentes y legislar con sentido humano.
Entre sus principales logros, Ríos Moreno subrayó la aprobación de su iniciativa para garantizar el funcionamiento del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), que permite que el Pleno continúe sesionando incluso ante vacancias definitivas, fortaleciendo así la certeza jurídica electoral en la entidad.
Asimismo, dio a conocer tres iniciativas adicionales: una para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la administración pública, promoviendo un gobierno digital más eficiente y transparente; otra para establecer pensiones alimentarias justas para personas con discapacidad, ampliando su cobertura a gastos de higiene, tratamientos y movilidad; y una más para fomentar la lectura y el libro como herramientas de desarrollo social y educativo.
El diputado morenista, quien preside la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático, destacó también su participación activa en el proceso de la Reforma Judicial del Estado de México, al cual calificó como un avance histórico en la vida democrática del país.
En materia de gestión social, Ríos Moreno informó sobre la entrega de calentadores solares, tinacos, canastas alimentarias, pintura, así como la realización de jornadas médicas, cortes de cabello, servicios de belleza, vasectomías gratuitas y ferias comunitarias, acciones que, dijo, contribuyen al bienestar directo de las familias.
Resaltó además su respaldo al Plan Integral para la Zona Oriente, impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una inversión de 75 mil 786 millones de pesos que permitirá la ejecución de 121 obras y acciones en beneficio de 10 millones de mexiquenses. Entre los proyectos para su distrito, mencionó el Tren Ligero Santa Martha–Texcoco, la construcción de un hospital general con 194 camas, senderos seguros, bachilleratos tecnológicos y obras de agua potable, drenaje y pavimentación.
Finalmente, reconoció que en Chimalhuacán persisten retos importantes como la seguridad, el abasto de agua y las alertas de género, por lo que anunció que donará su sueldo durante los últimos meses del año para financiar el suministro de pipas de agua en colonias con mayor escasez.
’Soy un hombre de propuestas, soluciones y diálogo, y la mejor manera de responder a su confianza es trabajando por ustedes. Estamos cerca… ¡Y vamos con todo!’, afirmó ante miles de asistentes que se dieron cita en la explanada del Recinto Ferial de Chimalhuacán.