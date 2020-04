Diputados antorchistas presentan Punto de Acuerdo para que AMLO implemente programa nacional de alimentos

Ciudad de México.- Diputados federales del Movimiento Antorchista presentaron al Pleno de la Cámara de Diputados, mediante un Punto de Acuerdo, un exhorto al Gobierno Federal y al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que se implemente un plan integral de distribución de alimentos y víveres en todo el país, para beneficiar a miles de familias que ya no tienen comida porque perdieron su empleo, a causa de la pandemia del Covid-19, algunas de las cuales ya se encuentran protestando en las calles sin que nadie las escuche.



Los legisladores Brasil Acosta Peña, Lenin Campos y Eleusis Córdova, consideraron que el coronavirus ha golpeado la economía de miles de familias del país, "hasta el momento no se ha dado a conocer una estrategia integral por parte del Gobierno Federal y el presidente López Obrador, para atender el problema de la alimentación de la población que se encuentra en pobreza y tampoco de aquellos que han perdido sus empleos durante esta crisis de salud pública, dejándolos así, en total indefensión’, refiere el documento que presentaron.



A través del Punto de Acuerdo se exige que el gobierno de la República implemente, con urgencia, un plan integral de distribución de alimentos y víveres a fin apoyar a miles de familias, que son al menos 44 millones de mexicanos, que ya no tienen con qué comer debido a que se han quedado sin empleo a causa de las medidas "Quédate en casa" por la pandemia ocasionada por Covid-19.



Entre los argumentos que plantean los legisladores para justificar el punto de acuerdo se encuentran el hecho de que la reducción de la actividad económica ha provocado que muchas empresas tengan que cerrar, por consiguiente, la pérdida de 347 mil puestos de trabajo formales, solo entre el periodo comprendido del 13 de marzo y 6 de abril de este año, según datos de la Secretaría del Trabajo.



El problema se agravó porque de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 52.4 millones de mexicanos viven en la pobreza y 9.3 millones en pobreza extrema, además, 89 millones no tienen acceso a la seguridad social.