Diputados aprueban reformas en materia de paridad de género; se modificaron 86 leyes

• Se avalaron cuatro dictámenes que reforman normas secundarias.



• Los cambios garantizarán 50 por ciento de mujeres en los órganos de gobierno y en la titularidad de cargos públicos.



La Cámara de Diputados aprobó cuatro dictámenes que reforman diversas disposiciones de 86 ordenamientos en materia de paridad de género, con el objetivo de que los mecanismos selectivos de las instituciones, la conformación de grupos de trabajo y designaciones de gabinete, estén obligados a integrarse con 50 y 50 por ciento de mujeres y hombres.



Los cuatro dictámenes fueron aprobados por unanimidad. El primero con 344 votos; el segundo con 349; el tercero con 347 y el cuatro con 347. Se devolvieron al Senado para los efectos del artículo 72 constitucional.



Al fundamentar los dictámenes, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena), destacó que con las modificaciones a las leyes secundarias se da un nuevo movimiento en el tejido multicolor de la diversidad de las mujeres buscando permear en todas las esferas del poder público institucional y se rompen los hábitos del machismo.



Con estas reformas, el legado a otras mujeres se fortalece para tomar impulso desde cada espacio de decisión. ’Hemos trascendido de ser unas cuantas, a la posibilidad de contribuir en paridad en el ejercicio de políticas públicas desde todos los ámbitos. Se trata de hacer un auténtico cambio cualitativo y cuantitativo del poder. Han sido décadas de debate, de marchas, asambleas, formación política, plataformas académicas y legislativas’, enfatizó.



Es necesario, agregó, transitar a nuevas culturas laborales logrando instituciones seguras, espacios libres de violencia, acoso y hostigamiento sexual. Es tiempo de observar con mayor exigencia a las instituciones, sobre todo las encargadas de impartir justicia y garantizar conciencia de género en todos los órganos de gobierno.



’Estamos listas para el ejercicio del poder, porque efectivamente lo queremos todo, paridad en el poder e igualdad en la sociedad y la erradicación de la violencia en los hogares y en la vida pública; pedimos solamente lo que la otra mitad de la humanidad ha tenido: el pleno ejercicio de sus derechos’.



Briceño Zuloaga puntualizó que cada vez más quedan atrás actos como eludir la ley, disfrazar la designación, los dedazos o designaciones a modo e infinidad de argucias para no proponer mujeres. ’Se acerca el día en el que los muros de honor, las calles, el bienestar de las comunidades y el desarrollo de las grandes ciudades reconozcan de manera total el papel histórico de las mujeres’, apuntó.



En artículos transitorios, los dictámenes detallan que todas las obligaciones que se generen con el decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a los ejecutores de gasto responsables para el ejercicio fiscal en curso y subsecuentes, por lo que no se autorizarán montos adicionales.



Posicionamientos de las fracciones parlamentarias:



A nombre del PAN, la diputada Verónica Sobrado Rodríguez, apuntó que estas reformas son la suma de voluntades para alcanzar el pleno respeto de los derechos de las mujeres, que es una prioridad y abonan a consolidar una democracia más justa, incluyente e igualitaria. La paridad es el piso de partida para transformar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en resultados reales y concretos, afirmó.



Enseguida, la diputada Fabiola Loya Hernández, de Movimiento Ciudadano, refirió que somos testigos de cómo la representación paritaria se ha materializado en el ámbito legislativo con la Legislatura de la Paridad de Género. Se ha dado un paso fundamental con el reconocimiento y protección de los derechos políticos y electorales de las mujeres en todo el país. ’Alcanzar la paridad en todo, requiere de reformas en leyes secundarias para que accedamos a espacios de gobierno en condiciones de igualdad’.



