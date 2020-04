Diputados de Morena, oscuridad de las finanzas

El pueblo bueno y sabio a lo largo de la historia de la humanidad nos ha dejado dichos populares infalibles en determinadas situaciones, como aquel que dice que en casa de herrero, azadón de palo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y candil de la calle y oscuridad de tu casa, entre otros.

Al parecer los diputados de Morena piensan que el pueblo de Guerrero es un camarón dormido que no recuerda, o que ya olvidó, que nadie sabe hasta el momento dónde quedaron 36 millones de pesos del dinero público que dicen haber ahorrado el año pasado gracias a las medidas de austeridad republicana en el Honorable Congreso de Guerrero.

Aún esa cantidad está en duda porque en funciones de coordinador, presidente de la Jucopo y mandamás en el Congreso el diputado Antonio Helguera primero presumía ’economías’ por 50 millones de pesos, pero no nos decía la economía de quién.

Luego salió con que nadamás habían sido 36 millones, fue cuando se esfumaron los primeros 14 millones de pesos, y luego aseguró que los había repartido a los grupos parlamentarios y todos éstos en absoluto, lo negaron. Fue cuando esos 36 millones también pasaron a existir solamente en la imaginación.

Helguera fue destituido, su sucesor en el cargo Jesús Villanueva prometió una auditoria, hasta ahí vamos bien.

El caso es que hoy en un desplegado su primera propuesta de los diputados de Morena consiste en ’mayores medidas de austeridad en el Congreso para generar economías y reinvertirlas en acciones efectivas contra la pandemia de Covid-19’.

E incluso exhortan a los demás poderes del Estado, a los ayuntamientos, a los órganos autónomos, organismos públicos descentralizados, partidos políticos y otros entes que manejen recursos públicos, ’para que sean consecuentes y hagan lo propio, implementando medidas de austeridad que les permitan generar ahorros e invertirlos en la causa que hoy nos une’.

Esto se antoja hasta confuso, ¿qué debemos entender por ’hacer lo propio’? ¿Que también prometan ahorros y luego los desaparezcan?

Los diputados de Morena deben entender que su calidad moral para proponer austeridad están por los suelos desde que esos millones de pesos no aparecen y nadie sabe dónde quedaron. Se trata de dinero del pueblo bueno y sabio de Guerrero al que dicen representar.

Son, literalmente, candil de la calle y oscuridad de su casa, y de las finanzas.