¡PURO Protagonismo!



Diputados del Grupo Universidad insertos en Morena pretenden que Congreso de Hidalgo sesione en plena contingencia.



Ricardo Montoya



De forma irresponsable, seis diputados locales del Grupo Universidad al servicio del ex priista Gerardo Sosa pretenden que el Congreso de Hidalgo sesione pese a la contingencia sanitaria por la pandemia Covid-19.



Encabezados por la coordinadora de la fracción de Morena Lisset Marcelino Tovar, quien ya es parte del Grupo Universidad, tomaron como pretexto aprobar una reforma constitucional para preservar los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador.



En conferencia de prensa realizada en el estacionamiento de una plaza comercial, Lisset Marcelino coordinadora de la bancada morenista, dijo que en el acuerdo por el cual se suspendieron las sesiones de la 64 legislatura por la pandemia de covid-19 no había directrices claras a nivel federal o estatal.



Por ello luego de que el 30 de marzo el Consejo Nacional de Salubridad del gobierno federal emitió un acuerdo mediante el cual se establecen que tipo de actividades deben suspenderse por la emergencia generada por el coronavirus. En ese listado, agregó no están las sesiones del pleno del Congreso que además son consideradas como ’esenciales’ es decir que se deben realizar aún ante la contingencia de la pandemia.



Aunque el gobierno federal hizo un llamado a la población para quedarse en casa y evitar la propagación del coronavirus, Lisset Marcelino y otros 4 diputados de la facción del Grupo Universidad insisten en sesionar ante el pleno de la cámara pese al riesgo que eso implica.



Aunque tuvieron enero y febrero para hacerlo, ahora en plena crisis sanitaria se les ocurrió hacer reformas supuestamente para garantizar la entrega de programas sociales a la población.



Aunque Lisset Marcelino aseguró que el llamado a la diputada Jajaira Aceves del PES y quien funge como presidenta de la Mesa directiva del mes de abril fue supuestamente consensuada por los 11 diputados del Grupo Universidad - entre los que se cuenta ella - y los seis morenistas puros, que en total conforman a los 17 que integran la fracción, sólo acudieron 6, todos del Grupo Universidad entre ellos Noemi Zitle y Rafael Garnica.