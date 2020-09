Diputados del PRI impulsarán el proyecto en pro del periodismo mexiquense: Miguel Sámano Peralta

Por: Andrés Solis



Toluca, Méx.- Dialogar y fortalecer el proyecto de ley de protección de periodistas que garantice la libertad de su ejercicio y la protección de quienes lo ejercen, fue el compromiso de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante integrantes del Colectivo de Periodistas del Estado de México.



A nombre de la diputación priísta en el Congreso del Estado, su coordinador parlamentario Miguel Sámano Peralta dijo que analizarán las propuestas presentadas por periodistas para enriquecer la propuesta que actualmente se encuentra a discusión en el seno del poder legislativo.



Destacó su interés por las propuestas presentadas por el Colectivo de Periodistas, las cuáles asumió y ofreció ponerlas en las mesas de análisis en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde se encuentra actualmente la iniciativa presentada el 6 de agosto por la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Azucena Cisneros Coss.



Adriana Tavira, Abiud Hernández, Héctor Peñalosa, José Nader y Andrés Solis, integrantes del Colectivo de Periodistas del Estado de México, se reunieron en la Cámara de Diputados con Miguel Sámano Peralta, coordinador parlamentario del PRI y con la diputada María Mercedes Colín Guadarrama, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y también el diputado Juan Maccise Naime.



En la reunión el colectivo explicó su propuesta de mejoras, correcciones y adiciones a la iniciativa presentada por la legisladora de Morena y aclararon los puntos en los que no están de acuerdo, porque no garantizan la protección debida del ejercicio profesional.



Entre otras precisiones, el Colectivo presentó una mejor definición de ’Periodista’, de ’Persona colaboradora periodística’ y de ’Medio periodístico’, así como precisiones a lo relacionado con los derechos de secreto profesional y cláusula de conciencia.



Además de otras propuestas para mejorar el proyecto de ley de protección, el Colectivo también presentó a la bancada del PRI su propuesta de reformas al Código Penal del Estado de México para agregar lis tipos penales específicos de delito contra periodistas y delitos contra el ejercicio profesional del periodismo, lo que daría mayor certeza a la investigación de crímenes cometidos contra este gremio.



El diputado Miguel Sámano Peralta dijo que su partido analizará con detenimiento todas las propuestas expuestas y que las llevarán a las discusiones en aras de enriquecer el proyecto de ley de protección de periodistas y de antemano aclaró que ese será su compromiso y no el de pretender presentar un proyecto distinto.