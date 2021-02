Diputados discuten en comisiones prohibir castigo corporal, físico o humillante a niñas y niños

Toluca, Méx., a 19 de febrero de 2021. Diputados comenzaron en comisiones la discusión de la iniciativa de Morena, que propone reformar diversas leyes para prohibir el uso del castigo corporal y humillante como métodos correctivos o disciplinarios para niñas, niños y adolescentes en la entidad, y enfocarse en la crianza positiva, con amor y respeto, a través de conductas no violentas.





Integrantes de las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables con para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, evaluaron la propuesta de la iniciativa presentada por la diputada Karina Labastida Sotelo.





De acuerdo con la ONU, los castigos corporales contra infantes son aquellos que utilicen la fuerza pública como pegar con la mano o algún objeto, dar puntapiés, empujar, arañar, pellizcar, morder, tirar del cabello, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras o ingerir alimentos hirvientes.



La Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres de 2015, estima que 1 de cada 2 niñas, ha sufrido agresión sicológica, entre los 5 y 9 años; 1 de cada 15 ha recibido castigo físico severo como método de disciplina, que dejan como consecuencia baja autoestima: sentimiento de soledad y abandono, pues la violencia bloquea y dificulta modos alternativas para resolver conflictos de forma pacífica, así como ansiedad y depresión.





’Esta iniciativa va en concordancia con los temas que atendemos en las comisiones de alertas por violencia y feminicidio, vemos que todos los casos que casos que se presentan entre parejas es la misma reproducción de la violencia desde pequeños, que aprenden a vivir con ello y la generan de adultos y que puede llegar al feminicidio, por eso la importancia de atender este problema desde la infancia’ apuntó.





El proyecto reforma diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México; de la Ley de Educación del Estado de México y del Código Civil del Estado de México, y que se analizará en conjunto con la Codhem, Fiscalía General, Defensoría Pública, Poder Judicila y Consejo Estatal de Atención a Víctimas.



Recordó que el 14 de septiembre el Senado de la República aprobó prohibir de forma explícita el castigo corporal y los tratamientos humillantes contra niñas, niños y adolescentes, sin embargo a nivel estatal se busca ir más allá y promover una crianza positiva.





Establece la prohibición expresa del castigo corporal y el castigo humillante por parte de quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia, y de quienes tengan bajo su cuidado a los infantes, y lograr que sean educados y disciplinados mediante una crianza positiva, en el amor, diálogo y respeto, con el propósito de que no normalicen la violencia y formar adultos pacíficos.





Además, en cuando se acredite castigo corporal o humillante, se podrían suspender el régimen de convivencia y no podrán desempeñar tutela cuando se acredite ejercer cualquier tipo de violencia, aún cuando no sea constitutivo de delito.