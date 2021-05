Acatlán, sábado 2 de mayo de 2021



DIPUTADOS ELIMINARON PROGRAMAS QUE NO LES COSTARON: MIGUEL MARTÍNEZ EL OSO



• Quitaron programas que no les costaron

• No se han preocupado por resolver las necesidades del distrito IX.



Hace tres años, los actuales diputados obtuvieron el triunfo por el hartazgo de la gente, pero no cumplieron las expectativas y desaparecieron programas que beneficiaban a la ciudadanía, señaló Miguel Martínez El Oso, candidato de Va por Hidalgo a diputado local por el distrito IX Metepec.



El perredista aseguró que la coalición con Acción Nacional, Encuentro Social Hidalgo y el PRI se configuró de manera respetuosa, pues están juntos, pero no revueltos, y tiene el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la gente.



’Hace tres años nos vinieron a engañar. Ganaron, se sacaron la lotería sin comprar el boleto.

Quienes estuvimos trabajando en campaña intensa, convenciendo a la gente, ayudando, cumpliendo compromisos, pues como si no hubiéramos hecho nada. No es el dar, sino el estar presente, decirles: te voy a ayudar en esta necesidad que tienes, vamos a entrarle con esto, pero no lo hicieron, ellos sí se tomaron en serio la sana distancia’.



El legislador reprochó que los actuales representantes quitaron programas que no les costaron y no hacen nada para que negocios familiares prosperen o para mantener los apoyos para el campo.



’Había un esquema muy noble, accesible, amigable porque les permitía a las mujeres una revisión constante de su salud, perdieron el miedo porque empezaron a tener confianza en los médicos, recibían cursos y el apoyo económico que recibían les ayudaba a mover la economía, el Prospera’.



Actualmente no existe un programa similar o el de concurrencia con el que se adquirían despulpadoras, vitrinas, cortadoras, sierras, implementos agrícolas, tractores, cercados o rollos de alambres.



Por ello, se pronunció por gestionar recursos para que la gente tenga acceso a herramientas que le permiten mejorar su calidad de vida.