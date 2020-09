Diputados, líderes políticos y empresariales respaldan el trabajo de Adela Román

Diputados federales y locales, líderes sociales y empresariales, reconocieron el trabajo realizado por la presidenta municipal Adela Román Ocampo ante la adversidad en el contexto de la pandemia por COVID-19.



En entrevistas por separado, luego de escuchar el Segundo Informe de Gobierno celebrado en un área acondicionada en el edificio en obra negra, ubicado junto al antiguo Ayuntamiento, resaltaron las acciones oportunas implementadas para mitigar efectos por la pandemia del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, para proteger a la sociedad.



Entre los logros municipales que presentó la alcaldesa este domingo, resaltaron las obras de infraestructura social, rehabilitación de la planta potabilizadora de agua, apoyos a sectores vulnerables y servicios públicos en materia de barrido manual, recolección de basura, alumbrado, imagen turística, entre otras acciones.



El secretario General en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena-Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, destacó que a pesar de haber recibido un Ayuntamiento en quiebra financiera, con muchas deudas y nómina abultada, Román Ocampo ha sacado adelante al municipio.



’Yo creo que se ha ido reencauzando poco a poco el funcionamiento de Gobierno, en una coordinación con el Gobierno Federal que ha apoyado mucho a Acapulco. Y con el rescate de Capama, ayudará mucho al pueblo con la mejoría del abasto de agua y solucionar la contaminación de la bahía.



La diputada federal Abelina López Rodríguez, destacó que la distribución de alimentos en las 35 Cocinas Comunitarias ’habla de una nobleza, la administración no es fácil, trae adeudos pasados, pero (Adela Román) ha ido sorteando los temas. De mi parte la felicito en su segundo informe de gobierno’.



La también legisladora federal, Rosario Merlín García, dijo que Adela Román tiene su respaldo porque ha sabido sortear los problemas añejos que hay en el municipio ante la falta de recursos económicos.



A su vez, la diputada local Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, reconoció el gran esfuerzo y empeño de Adela para gobernar Acapulco, tarea que representa un gran reto, sin embargo ’vamos avanzando, poco a poco el Gobierno de Morena va avanzando en pro de la ciudadanía’.



El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, Celestino Cesáreo Guzmán, reconoció que Adela Román es una mujer honesta y que le tocó gobernar en un momento complejo. ’Yo creo que la presidenta municipal necesita el apoyo de todos, de los ciudadanos, de los actores políticos para que pueda cerrar su gobierno de la mejor forma’, dijo.



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Estado de Guerrero, Omar Elías Azar, felicitó a la alcaldesa por su segundo año de gestión, ’la pasión y el cariño que le ha puesto, sin duda va a dejar huella, no es fácil gobernar la ciudad más grande e importante poblacional y económicamente del estado’, apuntó.



La ex secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morgan, reconoció que ’Adela es una mujer trabajadora y dedicada a ponerle su mejor empeño para que Acapulco salga adelante, por ello venimos hoy para acompañarla’.



El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Guerrero, Roberto Trejo Valdez, detalló que los constructores ’hemos visto que la presidenta se ha preocupado por las cuestiones de la población en la situación de las obras de impacto", por esta razón dijo que su gremio respalda su gestión.



En tanto, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), José Luis Smithers Jiménez, enfatizó que hay avances importantes y que ’no es tan fácil (para Román Ocampo) lidiar con tanto pasado que quedó en desorden. Yo creo que es el momento de fortalecer los lazos entre todos para que Acapulco salga adelante’.



El presidente de las Asociaciones de Empresas Constructoras de Guerrero, José Luis Cuevas Pano, detalló que ’hemos visto buenos resultados por parte de nuestra presidenta’, por ello recalcó que seguirán apoyando su gestión para que Acapulco salga adelante.