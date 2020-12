- PRD presenta Agenda de Fortalecimiento Municipal.



- Diputados no cumplieron con la creación de un presupuesto que diera respuesta a la crisis: Héctor Chávez.



Tras señalar que debido al mal trato que da el Gobierno Federal a los ayuntamientos, es necesario que los gobiernos municipales optimicen los recursos para que en lugar de ’administrar la pobreza’ ofrezcan verdaderas soluciones y desarrollo económico, Héctor Chávez Ruiz, dirigente estatal del PRD, solicitó al gobierno estatal trabaje de manera coordinada con las nuevas administraciones de los 84 municipios.



Lo anterior, durante la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la Agenda Alterna para el Fortalecimiento Municipal, por parte de Cristina Gaytán, subsecretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos de la dirigencia nacional del PRD.



Chávez Ruiz lamentó que los diputados locales no hayan cumplido con la exigencia de crear un Presupuesto de Egresos que diera respuesta a la crisis que ha generado la pandemia por Covid-19, criticó que más allá de plantear un rescate económico para los municipios o la crisis laboral que les heredan las pasadas administraciones ’nadie se quiere hacer cargo’.



Una vez que arriben las nuevas administraciones tendrán que enfrentar exigencias como el pago de aguinaldos, la energía eléctrica a CFE, entre otros gastos para lo cual seguramente no les dejarán ’ni un solo peso’, de ahí que pidió la ayuda y coordinación del gobierno estatal y confió en que la falta de ’provisión no tenga que ver con un tema político porque sabían que perderían’.



En su oportunidad, Cristina Gaytán expuso que la agenda municipalista, abarca ocho puntos importantes: La democratización de la economía, Democracia política, Democracia social para la sociedad del bienestar, Sustentabilidad Medioambiental, La cultura ética de la responsabilidad, Democratización Digital, Transversalidad de Géneros, Diversidad, DDHH y Juventudes y Agenda Municipal Cultural.



Respecto al tema cultural, la subsecretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos de la dirigencia nacional del PRD lamentó que el gobierno federal haya destinado el recurso para Arte y Cultura a un solo proyecto: Chapultepec.



Al tiempo, indicó que de haberlo distribuido de manera equitativa a todos los ayuntamientos les habrían correspondido un millón 400 mil pesos, pero no fue así.



Como dato, señaló que de 2015 a 2019, el 100 por ciento de lo que gastan los ayuntamientos, 22 por ciento proviene de recursos propios, y el resto de la federación y de los gobiernos estatales, ahí la necesidad de la democratización de la economía.