Diputados piden a la SH libere 91 mp a Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 6 de diciembre.- Diputados federales y locales de Ecatepec firmaron un escrito para pedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que libere más de 91 millones de pesos de programas destinados a mejorar la infraestructura hidráulica del municipio, que no fueron entregados en el 2019.



Diversos legisladores acompañaron al alcalde Fernando Vilchis Contreras a un recorrido de supervisión de obras de infraestructura hidráulica realizadas en la llamada Quinta Zona de Ecatepec, como pozos, tanques y cárcamos, región que agrupa a más de 100 comunidades con 800 mil habitantes, afectada severamente por la escasez de agua potable.



’Estamos mandando un documento a la Secretaría de Hacienda, firmado por todos los diputados (que participaron en el recorrido), para pedir que se reponga un fondo que le correspondía a Ecatepec y que en el año 2019 no fueron radicados (los recursos), aunque ya estaba autorizado. Es un fondo federal específicamente para gasto hidráulico’, aseguró la diputada federal Alma Delia Navarrete Rivera.



Reiteró: ’Entonces fue un error ahí, del gobierno federal que no lo radicó (…). Estamos preocupados pero estamos solicitando que se reponga’.



Ecatepec debió recibir más de 91 millones de pesos de los programas de Devolución de Derechos (Prodder) y de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear), correspondientes al 2019, recursos que serán empleados para mejorar la infraestructura hidráulica del municipio.



La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó en mayo pasado al organismo Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase) que ’el recurso estuvo muy limitado en tiempo en el sistema, por lo que no fue posible concretar la radicación; en tal razón no podemos garantizar la radicación del mismo hasta recibir una notificación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual se le informará en su momento’.



Vilchis Contreras mostró a los legisladores las diversas obras realizadas por su gobierno en la Quinta Zona de Ecatepec, la más afectada por la escasez de agua potable, en recorrido que se realizó a bordo del camión Méxicas 1 de la policía municipal.



Desde abril pasado la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) recortó el caudal de agua en bloque que suministra a Ecatepec del Sistema Cutzamala, lo que afecta sobre todo a la Quinta Zona, que depende casi totalmente de ese abasto.



En el recorrido participaron los diputados federales Alma Delia Navarrete Rivera, María Guadalupe Román Ávila, María Eugenia Hernández Pérez y Emilio Manzanilla Téllez, así como los legisladores locales Camilo Murillo Zavala y Bryan Andrés Tinoco Ruiz, además de regidores y directores de área del gobierno municipal.



Vilchis Contreras mostró a los diputados obras de rehabilitación de los pozos Plutarco Elías 1 y 2 y Pichardo Pagaza, la construcción de los tanques de las colonias CTM XIV y Nueva Aragón, y la rehabilitación del cárcamo Media Luna, con capacidad para desalojar 12 millones de litros de aguas residuales por hora, lo que evitará inundaciones.