Diputados se quedarán con las ganas de chapulinear: prevé INE ratificar elecciones 18 de octubre

Al menos 4 diputados en Hidalgo de la actual legislatura que ya habían solicitado licencia para abandonar su cargo pero que luego regresaron al mismo para seguir cobrando en lo que existía certeza sobre la fecha de elecciones, se van a quedar con las ganas de chapulinear hacia las alcaldías, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) votará en sesión este 30 de julio que sea el próximo 18 de octubre la jornada oficial de los comicios.



Lo anterior, derivado de la orden del día dada a conocer por el organismo, mismo del que el Consejo General votará en su sesión del 30 de julio, no se plantea discutir sobre la posibilidad de una nueva fecha tentativa -aunque puede darse-, pues al menos en el papel, ya se estarían definiendo las fechas y proceso para formalizar el proceso electoral.



Los diputados ya se frotaban las manos pensando que terminarían con la responsabilidad para la que de hecho fueron votados para luego aspirar a competir con alguna alcaldía, pero ese sueño se verá truncado por sus propios actos.



Cabe señalar que al menso 4 diputados en Hidalgo que ansiaban participar para ganar una alcaldía se quedarían con las ganas, pues la Ley advierte que requieren renunciar a su cargo al menos 90 días antes de que se celebren las elecciones, incumpliendo esta fecha límite que caducó el 19 de julio.



Si bien mantienen su vela encendida para argumentar que les son vulnerados sus derechos políticos, lo cierto es que el proceso se suspendió, no se canceló, por lo que no debieron regresar a sus respectivas curules en caso de querer participar en el proceso electoral. Así, la ambición de regresar a cobrar les pasará factura y no podrán ser contemplados ya en el proceso electoral en caso de que el día de mañana se voten las elecciones para octubre.



Aún falta saber el posicionamiento del Consejo General de Salubridad, autoridad cuya venia permitiría o no llevar a cabo los comicios en poco menos de 3 meses, aunque si se contempla la renovación de ayuntamientos con la misma relevancia social que una actividad esencial, los participantes estarán obligados a cambiar la forma en la que se ha venido haciendo proselitismo por décadas y deberán implementar acciones en materia de salubridad para evitar la propagación acelerada de contagios.



Las campañas comenzarían la primer semana de septiembre, con el semáforo en naranja o amarillo, así como el resto de las actividades, condición por la que el próximo 18 de octubre se llevarían a cabo las votaciones.



Independientemente de la fecha en la que se lleven a cabo los comicios, el Congreso de Hidalgo aún requiere designar a los Consejos Municipales.