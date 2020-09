Diputados se unen a clamor de justicia por Ayotzinapa pero sin violencia

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, Gro., 24 de septiembre de 2020.- Diputados del Congreso del Estado fijaron su postura sobre los hechos de Iguala donde desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.



Las fracciones parlamentarias rechazaron los ataques que sufrieron las instalaciones del Congreso este martes por parte de normalistas, pero indicaron que apoyan al movimiento. En la sesión de este jueves, que fue trasmitida de manera virtual por la pandemia del Covid 19 se destacaron las posturas de los diferentes coordinadores de las fracciones respecto a la desaparición de los estudiantes.



El diputado del Movimiento Ciudadano, Arturo López Sugía fue quien inició el debate al manifestar que los acontecimientos ocurridos el pasado martes en el Congreso local, donde estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y de la escuela normal de Ayotzinapa realizaron destrozos, e indicó ’que lo material se repone, pero los corazones clamando por la justicia jamás callarán’.



Agregó que los hechos de Iguala, ’son los resabios del pasado de la corrupción, del poco compromiso para investigar debidamente, de la manipulación de documentos, resabios de los errores del pasado que han costado vidas, los resabios de la aún vigente impunidad, los resabios de las injusticias’.



La representante del PAN, Guadalupe González Suástegui externó que el caso Ayotzinapa es una herida social que permanece abierta, aunque eso no es motivo para la institucionalización de la violencia por quienes exigen justicia y llamó al presidente, Andrés Manuel López Obrador a que el próximo 26 de septiembre rinda un informe de las investigaciones, serio y que realmente ayude a esclarecer los hechos.



La diputada del PT, Leticia Mosso Hernández indicó que las acciones del martes por parte de los normalistas en el Congreso no fue la correcta, pero dijo que los diputados deben sensibilizarse y entender la desesperación por la falta resultados en la investigación del caso.



El diputado del PVEM, Manuel Quiñonez Cortés dijo que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa debe ser esclarecida hasta sus últimas consecuencias y agregó que la bandera de justicia y de lucha que demandan los padres, es legítima, pero ’no se debe desvirtuar con la ruta de la confrontación y la violencia, porque hoy más que nunca Guerrero necesita de la unidad’.



Por parte de la fracción del PRD, habló el diputado Bernardo Ortega, quien indicó que los diputados de Guerrero no se han hecho de oídos sordos ante el reclamo de justicia, por los 43, pero se debe entender que el caso se encuentra en otros ámbitos de competencia como la Fiscalía General de la República, instancia que tiene la facultad para resolver las demandas.



Dijo que el Congreso local, siempre será mediador en las demandas del movimiento, pero debe permanecer el diálogo y con la violencia nada.



El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón urgió al gobierno federal resultados de las investigaciones en el caso Iguala, para encontrar a los autores intelectuales y materiales de los hechos y, sostuvo que ante la falta de justifica no se justifica la violencia.

Fuente: Quadratín