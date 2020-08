Diputados y dirigentes de la quinta zona de Ecatepec, preparan marcha para exigir al GEM aumento de presupuesto

Ecatepec de Morelos, Méx., a 31 de agosto de 2020. Diputados locales y dirigentes de la Quinta Zona de Ecatepec realizarán el 28 de septiembre una movilización a Toluca para exigir al Gobierno del Estado incremento presupuestal de mil millones de pesos para hacer frente a los graves rezagos en infraestructura y servicios que padecen al menos 250 colonias.



En conferencia de prensa, la diputada local Azucena Cisneros Coss y el legislador Faustino de la Cruz Pérez precisaron que realizan asambleas comunitarias para conformar un diagnóstico puntual de las principales necesidades y definir un pliego petitorio para el Gobierno del Estado y que será también ingresado al Congreso Mexiquense.



A fines de este año será la discusión del paquete presupuestal por 280 mil millones de pesos para la entidad mexiquense, y en la revisión que haga la Legislatura se tomará en cuenta las graves carencias que enfrenta Ecatepec, y los legisladores de este municipio tienen la obligación de atender esta exigencia ciudadana, abundó la legisladora.



’Hay 7 diputados locales de Ecatepec, más de un 10 por ciento de la Cámara, por eso es muy importante que hoy en el tema del presupuesto, los diputados nos hagamos presentes porque Ecatepec tiene una emergencia por obras y servicios, y la Quinta Zona más’, sostuvo la morenista.



Faustino de la Cruz recordó que la bancada decidió postergar para el 2021 la discusión sobre la iniciativa para crear el municipio de Ciudad Azteca, pero para avanzar en planteamientos concretos que permitan mejorar la calidad de vida de los ecatepenses.



Por ello están realizando asambleas comunitarias para hacer un diagnóstico puntual sobre las necesidades de las colonias; suman ya 36 reuniones y esta semana habrá 24 más, con la intención de hacer un concentrado de demandas sistematizado para presentarlo al Gobierno del Estado.



En la conferencia a la que acudieron también los regidores Ether Hernández octavo Regidor y Claudia Fragoso, novena regidora, el líder vecinal de Nueva Aragón, Raúl Ponce Elizalde, apuntó que la calidad de vida se ha deteriorado mucho, pues en la última década no ha habido grandes obras de impacto para las colonias de esta zona, lo que generó una grave deficiencia en luz, agua, transporte y seguridad.



’Ecatepec necesita una sacudida de gobierno para que se voltee a ver a la Quinta Zona y pedimos que exista presupuesto para ir avanzando para dar mantenimiento a esos servicios rezagados de muchísimos años, por eso se plantea el Movimiento del 28 de Septiembre para solicitar un presupuesto para recuperar esos servicios que carecemos’, anunció.



Miguel Noyola, luchador social y dirigente vecinal apuntó que esta zona que surgió en la década de los 80´s con la lucha comunitaria, que es más grande incluso que el municipio de Nezahualcóyotl, y está conformada de colonias como Granjas Valle de Guadalupe, La Popular, La Estrella, San Agustín, Ciudad Azteca, Miguel Hidalgo, México Revolucionario, Poesía y Polígonos, pero que hoy a varias décadas, siguen enfrentando severos rezagos.



’Hace 40 años hubo una lucha para la introducción de infraestructura urbana en drenaje, pavimentación, agua potable, construcción de escuelas y, mercados, ha sido un trabajo de muchos años y parece ser que no ha pasado el tiempo porque seguimos careciendo de lo más elemental, del agua, un drenaje ya obsoleto, transporte público ineficiente caro e inseguro, y sobre todo el abandono de las autoridades municipales’, abundó el representante comunitario.



Para el segundo síndico de Ecatepec, Daniel Sibaja las cúpulas partidistas y la clase política arraigada en Ecatepec se niega a dar un debate de fondo sobre la situación actual del municipio, y no tienen planteamientos integrales que mejoren las condiciones de vida.



’Estoy muy interesado en que la discusión se vaya de fondo y encontremos soluciones a problemas radicales, ¿por qué no se ha pensado en un City Manager, una persona que haga eficiente los servicios? como ya lo hay en otros municipios y alcaldías. Vayamos a discutir cómo se va a transformar de fondo a Ecatepec, qué cambios se necesitan y cómo lo vamos a hacer entre todos’, apuntó el síndico.



Adicionalmente al aumento presupuestal, los legisladores pedirán al Ayuntamiento que haya eficiencia en el gasto, pues el presupuesto de Ecatepec casi se ha duplicado en los últimos cinco años, al pasar de 3 mil 800 en 2015, a 5 mil 700 este año, cuando tuvo un aumento de un 14 por ciento, pero que sigue siendo insuficiente para atender las demandas de un municipio que tiene una población similar a Durango, aunque diez mil millones menos en presipuesto.