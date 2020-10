Director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Tepic, ejerce violencia institucional y política contra Regidoras

Por Lulú Mercado/Norma Cardoso



Carmen Ávalos, Regidora del PRI y presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Ayuntamiento de Tepic, informó que se acaba de aprobar el presupuesto para los caminos saca cosechas, por la cantidad de 2 millones 300 mil pesos, para la zona rural.



Sin embargo, indicó que no existe el apoyo por parte del Director de Desarrollo Rural, Joel Jiménez, ’independientemente de partidos políticos, hemos trabajado de la mano con la Regidora panista Nohelia Valdés; yo soy de Regidora de representación proporcional y atendemos lo que es todo Tepic y hemos visto la actitud del Director de Desarrollo Rural que tenemos, hasta este momento, de que él (Joel Jiménez), se ha manejado solo, ya que los programas de desarrollo rural en la entrega de aguacate, no se nos hizo un llamado para asistir a la entrega de las plantas’.

Hay solicitudes de personas de la zona rural ’y a ninguno de las peticiones que nosotros le hicimos llegar, a ninguno se apoyó, de ninguna demarcación; atendieron ellos a quienes ellos quisieron y como parte de la comisión de desarrollo rural, creo que tenemos que tener conocimiento en que se ejecuta el recurso que se les asigna’, dijo la regidora.



Este año con el recurso asignado a los caminos saca cosecha, estarán muy al pendiente de la ejecución del recurso, que es de un monto de poco más de 2 millones 300 que se asigna a 31 ejidos y se tendrá que estar bien informados de cómo se aplique este recurso y que sea con transparencia.



’A mi sentir no se ha trabajado, como se debe de trabajar, la Dirección de Desarrollo Rural, - dijo - aparte de que sentimos que estamos sufriendo violencia política, violencia institucional como mujeres, que no se nos toma en cuenta, aun cuando pertenecemos a las Comisiones. Por ser mujeres se nos excluye de las actividades que debemos de realizar como gobierno municipal, entonces, sí hacemos un llamado al Director de Desarrollo Rural, que haga bien su trabajo, nada más, no le pedimos más, como lo que es director de esa dirección y que está para servirle a la ciudadanía, para servirle al pueblo’.



En relación a la violencia institucional y política que están sufriendo tanto la Regidora Carmen Ávalos y la Regidora Nohelia Valdés por parte de Joel Jiménez, se le cuestionó si ya se ha abordado el tema en el Cabildo para su destitución, la entrevistada comentó que ’se le hizo un exhorto en esta reunión pasada; se le citó, de hecho, tuvimos una plática la Regidora (Nohelia) y yo ahorita, porque ella es Secretaria de la Comisión de Desarrollo Rural y su servidora es Vocal. Entonces estamos realizando la Sesión de Comisión para citarlo ahí y a su vez, en la Comisión de Equidad y Género, por el trato que nos da como mujeres y siendo que somos parte del gobierno y somos compañeros, y esa actitud está teniendo, en nada favorece y en esta situación que estamos viviendo no les queda claro que tienen que darnos el trato justo no pedimos más, solo el trato justo hacia las mujeres.



’La regidora (Nohelia) hizo un exhorto, ahí, públicamente, donde todos los Regidores la apoyamos y lo vamos a citar en la Comisión de Desarrollo Rural, para que nos rinda cuenta y lo vamos a citar en la Comisión de Equidad y Género para hacerle ver cómo debe tratar, primeramente, a las mujeres, y luego a sus superiores, somos parte de un gobierno municipal y nos debe respeto, en los estatutos está y no estamos pidiendo más de lo justo solo la atención’, explicó.



Asimismo, dijo Carmen Ávalos, que ’a través de la Comisión y dentro de los Estatutos poderle hacer un llamado (a Joel Jiménez) y hasta proceder a ponerle una denuncia, como ya lo han hecho algunas compañeras en Xalisco ya hubo una denuncia y se resolvió a favor de quien la puso, precisamente, contra funcionarios que por el machismo no los deja aceptar que ya no debemos permitir esto que está sucediendo’.