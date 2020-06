Director de Harvard lamentó que nutriólogo "que lloraba por México" tuviera tan poco conocimiento

La comunidad de epidemiólogos de Harvard lamentó las declaraciones de Eric Feigl-Ding epidemiólogo y nutri+ologo visitante de la misma universidad, luego de que publicara una serie de tuits que, a decir de los expertos, muestran muy poco conocimiento sobre las enfermedades infecciosas e incluso hicieron hincapié en que nunca ha presentado un trabajo sobre el tema.



Todo comenzó cuando Feigl-Ding, epidemiólogo y nutriólogo visitante de Harvard aformó que México tiene un porcentaje de positividad a la COVID-19 del 56 por ciento, lo que representa una cifra mayor a la que se ha registrado en Nueva York, Madrid o Lombardia, alertando que incluso en los peores periodos de contagios analizados en las zonas mencionadas, los índices de positividad nuca se acercaron al 50 por ciento, por lo que México ’puede estar experimentando la COVID-19 sin precedentes’.



’¡Santo cielo! Estoy llorando por México. ¡Más del 50 por ciento es el porcentaje de * POSITIVIDAD *! Más de la mitad de todos los que se hacen un examen son positivos. Incluso en los peores períodos de Nueva York, Madrid o Lombardía … ¡nunca se acercaron al 50 por ciento de positividad! México puede estar experimentando sin precedentes’, publicó el experto.



’Antes del brote de coronavirus, tenía un par de miles de seguidores en Twitter; ahora tiene más de 165 mil, superando a casi todos los expertos en enfermedades infecciosas. Pero en el camino ha recibido duras críticas por parte de algunos epidemiólogos por opinar sobre cuestiones sobre las cuales, dicen, él sabe muy poco. ‘Todos están muy frustrados con él y lamentan no habernos unido para desacreditarlo’’, dijo un epidemiólogo al periódico The Chronicle of Higher Education.



’Otro lo llamó un ‘tipo con cero antecedentes’ en la investigación de enfermedades infecciosas que está ‘escupiendo un montón de medias verdades’’, se lee en el reportaje del periodista Tom Bartlett.



Varios epidemiólogos que fueron entrevistados para este artículo, afirmó Bartlett, hablaron con la condición de que no se usaran sus nombres. ’Realmente no estoy buscando una reacción violenta’, escribió uno en un mensaje. ’No tengo 100 mil seguidores como él’, agregó.



Uno de los investigadores de enfermedades infecciosas más prominentes del país, Marc Lipsitch, profesor de Epidemiología en Harvard y director del Centro para la Dinámica de las Enfermedades Transmisibles de esa universidad, no ocultó su desdén por los comentarios relacionados con el virus de Feigl-Ding, llamándolo repetidamente como un buscador de publicidad no calificado, añadió el autor de está pieza que pone en duda si Feigl-Ding sabe realmente de lo que está hablando.



En un tuit del 19 de marzo, plantea la publicación de The Chronicle, Lipsitch se refirió a Feigl-Ding como un ’charlatán que explota una conexión débil para la autopromoción’. En ese hilo, citó el análisis de Feigl-Ding sobre el coronavirus como ’80 por ciento de sabiduría convencional repetitiva, 20 por ciento que promueve la pseudociencia de la locura y 100 por ciento derivado’.



El autor expuso que Feigl-Ding, quien recibió su doctorado en Epidemiología y Nutrición de Harvard en 2007, tiene una residencia temporal y no remunerada como científico visitante en el departamento de Nutrición y no en el departamento de Epidemiología de esa universidad. Esos nombramientos, aclaró, son generalmente por un año.



’Una fuente de Harvard con conocimiento de la situación dijo que a Feigl-Ding ‘se le había pedido muchas veces que dejara de promocionarse a sí mismo por tener conocimientos especializados’. (Un portavoz de la universidad se negó a comentar sobre el estado de Feigl-Ding)’, agregó Tom Bartlett en su investigación titulada ’Este epidemiólogo de Harvard es muy popular en Twitter. ¿Pero sabe de qué está hablando?’.