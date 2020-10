Director del Labdis de la #Uagro, alertó sobre laboratorios en Guerrero que no tienen reconocimiento del #INDRE y los resultados pueden ser dudosos.

El director del Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud (Labdis) de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Oscar del Moral Hernández, alertó sobre laboratorios en Guerrero que ofrecen pruebas de Covid-19 a precios bajos pero que no tienen reconocimiento del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) y los resultados pueden ser dudosos.



En declaraciones por teléfono, el también director de la Facultad de Ciencias Químicas de la Uagro informó que en dos o tres semanas el laboratorio comenzará a realizar estudios de Influenza a quienes salgan negativo de Covid19 y que lo soliciten, pero aún están consiguiendo los reactivos y están por definir el costo de recuperación.



El doctor informó que al día en el laboratorio se procesan entre 60 y 80 muestras de personas sospechosas de tener el virus que provoca la Covid-19, enviadas por la Secretaría de Salud y de universitarios que lo solicitan. Estas pruebas son gratuitas por los convenios con la Secretaría de Salud.

Para particulares, indicó, que el costo de recuperación es de 2,000 pesos.



El número de pruebas procesadas no ha variado desde junio cuando comenzó el alza de contagios en el estado, alrededor de mil, informó Del Moral, sin detallar cuántas fueron positivas y negativas.



Al preguntar por qué hay laboratorios privados que ofrecen pruebas a menor precio que el costo de recuperación de la Universidad, indicó que se han introducido otras formas y métodos de realizarlas pero que estás no están avaladas por el INDRE.



’No tienen un aval de que funcionan por lo tanto no sabemos qué tan precisas sean’. En otros laboratorios privados que tienen autorización del INDRE el costo de las pruebas está entre los 4,000 y 7,000 pesos.



Del Moral Hernández recordó que los convenios de la Uagro con entidades públicas, privadas y sindicatos es para que los trabajadores tengan prioridad a la hora de hacer su cita para la toma de la muestra y en este caso todos tienen que pagar el costo de recuperación de los insumos utilizados.



El investigador también informó que en dos o tres semanas comenzarán a

realizar la prueba de influenza debido a que muchas personas dan negativo a la

prueba de Covid-19 a pesar de tener algunos síntomas, pero no precisó cifras.



El director de Labdis consideró que probablemente los síntomas sean de influenza por lo que es necesario realizar esas pruebas.



La muestra para hacer la prueba de la influenza se toma también de las fosas nasales y la garganta, como la de la covid.



Amapola Periodismo