Directora de educación de Chiautla denuncia violencia y extorsión por parte de su ex pareja

La Directora de Educación y Cultura del municipio de Chiautla Elizabeth Zamudio Hernández, denunció en conferencia de prensa, la violencia psicológica, física, sexual y de extorsión que sufre por parte de Nabor ’N’, padre de sus dos menores hijos, así como de sus ex cuñadas y suegra.



Elizabeth Zamudio, detalló que no puede dormir ni comer, tras las amenazas de muerte hechas por su ex pareja, quien la sentencia con la frase ’ te voy a cortar en pedacitos’ y a quien califica como un hombre psicópata, machista, misógino y narcisista.



De igual forma, Zamudio Hernández señaló que sufre violencia digital, pues en redes sociales, circulan videos mostrando a elementos policiacos, entrar a su domicilio para extraer a los menores de edad, situación que recalca, ’ no había una orden y ni mi abogado ni yo estábamos informados’.



Elizabeth Zamudio, reconoció, ’ claro que me puse loca’, se estaban llevando a mis hijos, pero que madre no lo haría’.



Ante las amenazas de muerte que recalcó recibe de su ex pareja, comenta que le da miedo salir de su casa, por eso hace un llamado a la ciudadanía y a todas las autoridades para que revisen su caso, pues no quiere ser una cifra más en el tema de feminicidios.



Por último, alertó que sus hijos sufren violencia verbal y física por parte de su abuela paterna, por lo que hace un llamado al DIF municipal y estatal para garantizar la seguridad y protección de sus hijos, de quienes asegura, no están a salvo viviendo con su padre y la madre de éste.