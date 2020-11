Dirige Horacio Franco a la OSEM en concierto de música barroca

• Declara que esta Orquesta es una de las mejores de América.



• Interpretan piezas de Henry Purcell, Johan Sebastian Bach y Georg Philipp Telemann, en la Sala de Conciertos ’Felipe Villanueva’.



Toluca, Estado de México, .- El programa 11 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México estuvo lleno de energía, complicidad y pasión por la música, sensaciones transmitidas por el Director huésped Horacio Franco.



Así, siguiendo los protocolos sanitarios y de sana distancia, se realizó el evento en la Sala de Conciertos ’Felipe Villanueva’, donde los asistentes fueron recibidos por Rodrigo Macías, Director General de la OSEM, quien le dio la bienvenida a la audiencia, recordando que ’guardando la sana distancia en el escenario, hemos podido presentar una gama muy amplia de música, esta noche presentando un programa barroco con el Maestro Horacio Franco’.



Horacio Franco es una autoridad y punto de referencia en la revitalización del Barroco en la actualidad gracias a su calidad interpretativa como flautista y director.



’Esta Orquesta es de las mejores de América, son músicos maravillosos. Estoy muy contento por este renacimiento que me han dado al venir a dirigir esta noche; estoy muy agradecido con el Maestro Rodrigo Macías por la invitación’, expresó previo al inicio del concierto.



Para deleite de las y los asistentes, los maestros ejecutaron las composiciones Fantasía a 3 upon a ground, de Henry Purcell, Concierto de Brandemburgo No. 3 en Sol Mayor, BWV 1048, Concierto de Brandemburgo No. 2 en Fa Mayor BWV 1047, de Johan Sebastian Bach, Obertura y Conclusión de la Primera producción de Tafelmusik, de Georg Philipp Teleman.



Estas piezas forman parte del periodo Barroco, una de las épocas más apasionantes de la música, donde los instrumentos pasan de ser acompañantes a protagonistas del discurso musical.



El público mexiquense aplaudió de pie las melodías que disfrutó en esta velada y el maestro de la flauta fue ovacionado por la energía y emoción que transmite y al tocar para el público.



Para el Programa 12 de la Temporada 143, la Orquesta Sinfónica del Estado de México bajo la dirección huésped de Gabriela Alatriste, ejecutará la Sinfonía para cuerdas No. 2 en Re Mayor, de Félix Mendelssohn, la Sinfonía No. 33 en Si bemol Mayor K., de Wolfgang Amadeus Mozart y la Suite Pulcinella de Igor Stravinsky, el viernes 20 de noviembre, a las 20:00 horas, en la Sala de Conciertos ’Felipe Villanueva’.



La Orquesta invita a seguirla en sus redes sociales para conocer más acerca de los programas, en Facebook, Twitter e Instagram como @OSEMoficial.